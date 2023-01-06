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***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

06.01.2023 11:27
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Faz


***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

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Açıklamalar

Sayın Paydaşlarımız   Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 327.600.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %54,1514 oranında artırılarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 505.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak ihraç edilen 177.400.000 TL nominal değerli paylar kapsamında, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan 81.473,751  TL nominal değerli paylar 04.01.2023 tarihinde Borsa Birincil Piyasa'da satışa sunulmuştur.  Birincil Piyasa'da 04.01.2023 tarihinde gerçekleşen satış işleminde (Toplam 81.473,751 TL nominal değerli payın satış işlemi gerçekleşmiştir.) halka arz edilen payların %5 'inden fazlasını satın alan gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. söz konusu sermaye artırımı kapsamında hem ihraççı hem de ihraca aracılık faaliyetlerini gerçekleştiren yetkili kuruluş sıfatıyla görevlerini yerine getirmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
SEDAT YAR 28.948 % 36 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
TOLUN KUDALOĞLU 52.524 % 64 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094906


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Altın Ons 1.834 1.835 1,43  
Altın Gr. 1.106 1.107 0,40  
Cumhuriyet 7.483 7.597 -2,00  
Tam 7.520 7.580 -8,00  
Yarım 3.642 3.705 -4,00  
Çeyrek 1.826 1.853 -1,00  
Gümüş.Ons 23,36 23,40 0,15  
Gümüş Gr. 14,09 14,10 0,07  
B. Petrol 78,80 78,80 0,11  
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