***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.09.2022 - 29.08.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın PaydaşlarımızBorçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Başvuru Formu ekte sunulmuştur.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066415BIST