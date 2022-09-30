***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
30.09.2022 18:24
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.09.2022 - 29.08.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız
Borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Başvuru Formu ekte sunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066415
BIST
18:053.180
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 33,10
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.180
En Düşük
3.130
18:0518,5401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0343
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5200
|
18,5668
En Düşük
18,4511
18:0518,1736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0162
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,2931
En Düşük
18,0380
18:05996,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 8,61
|Açılış
|: 996,31
|
|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
998,55
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BERA
|19,91
|432.635.320
|% 10,00
|
|CONSE
|4,51
|150.053.966
|% 10,00
|
|ESEN
|45,54
|109.918.935
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|1.497.527
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,45
|2.580.354
|% 9,97
|
|KZBGY
|19,23
|313.526.803
|% -9,97
|
|CASA
|118,70
|1.003.134
|% -9,94
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|SODSN
|22,48
|738.181
|% -7,34
|
|ENSRI
|19,10
|130.952.101
|% -6,74
|
|THYAO
|70,60
|3.439.050.750
|% 2,92
|
|SASA
|68,20
|2.632.023.366
|% 3,57
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|ASELS
|29,30
|1.886.611.487
|% -2,01
|
|ALARK
|58,75
|1.737.426.985
|% 4,35
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|EKGYO
|3,87
|1.553.325.560
|% 1,31
|
|ODAS
|6,34
|1.406.384.062
|% 6,73
|
|YKBNK
|7,07
|1.580.381.221
|% 0,57
|
|TSKB
|2,45
|497.237.732
|% -2,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5196
|18,5330
|% 0,15
|
|Euro
|18,1602
|18,1779
|% 0,11
|
|Sterlin
|20,6253
|20,7287
|% 0,57
|
|Frank
|18,7975
|18,9108
|% -0,49
|
|Riyal
|4,9170
|4,9417
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.674
|13,57
|
|Altın Gr.
|997
|997
|9,36
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|77,00
|
|Tam
|6.704
|6.788
|56,00
|
|Yarım
|3.262
|3.318
|27,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.660
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,24
|19,27
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,46
|0,24
|
|B. Petrol
|86,30
|86,30
|-0,88
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU100
Endeks 3, 173 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 42, 566.00 milyon TL de
-
17:58MEDTR
Yüzde 4.42 oranında artışla 25.06 lira fiyatla işlem gören hissede 720, 384 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde 6.57 oranında artışla 6.33 lira fiyatla işlem gören hissede 212, 033, 038 adet işlem
-
17:56YAYLA
Yüzde 4.45 oranında artışla 3.99 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 112, 733 adet işlem
-
17:55ESEN
Yüzde 8.84 oranında artışla 45.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 075, 664 adet işlem