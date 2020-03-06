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***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

06.03.2020 09:26
GÜNCEL HABERLER



***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 05.03.2020
İhraç Tavanı Tutarı 600.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 05.03.2020 tarih ve 1978 sayılı toplantısında, 600.000.000 Türk Lira'sına kadar bir yıl içerisinde farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden yurtiçinde halka arz yöntemi ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere bono ve/veya tahvil ihraç edilmesine karar vermiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824824


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Altın Gr. 328 328 -0,69  
Cumhuriyet 2.152 2.186 23,00  
Tam 2.144 2.198 23,51  
Yarım 1.036 1.063 11,38  
Çeyrek 520 532 5,68  
Gümüş.Ons 17,32 17,34 -0,13  
Gümüş Gr. 3,40 3,40 -0,03  
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