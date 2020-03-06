***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanına İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 05.03.2020İhraç Tavanı Tutarı 600.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarYönetim Kurulumuz 05.03.2020 tarih ve 1978 sayılı toplantısında, 600.000.000 Türk Lira'sına kadar bir yıl içerisinde farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden yurtiçinde halka arz yöntemi ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere bono ve/veya tahvil ihraç edilmesine karar vermiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824824BIST