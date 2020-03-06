***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
06.03.2020 09:26
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 05.03.2020
İhraç Tavanı Tutarı 600.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 05.03.2020 tarih ve 1978 sayılı toplantısında, 600.000.000 Türk Lira'sına kadar bir yıl içerisinde farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden yurtiçinde halka arz yöntemi ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere bono ve/veya tahvil ihraç edilmesine karar vermiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824824
BIST
10:00111.617
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -198,09
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
111.836
En Düşük
111.617
10:006,0897
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0239
|Açılış
|: 6,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1287
En Düşük
6,0851
10:006,8384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0307
|Açılış
|: 6,8160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8865
En Düşük
6,8333
10:00327,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,15
|Açılış
|: 327,85
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,08
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|7,77
|1.135.220
|% 14,94
|
|BRKSN
|3,34
|635.863
|% 8,44
|
|NATEN
|20,12
|1.600.264
|% 7,94
|
|SUMAS
|9,97
|209
|% 7,20
|
|QNBFB
|54,60
|406.060
|% 5,61
|
|EKIZ
|1,12
|6.487
|% -9,68
|
|PETUN
|9,05
|45.811
|% -4,13
|
|ALYAG
|0,72
|33.482
|% -4,00
|
|DARDL
|5,24
|115.448
|% -3,85
|
|GARFA
|5,00
|78.335
|% -3,66
|
|CEMAS
|1,21
|57.914.124
|% -0,82
|
|CCOLA
|45,22
|23.746.309
|% 0,00
|
|THYAO
|11,73
|12.870.344
|% 0,17
|
|BURCE
|7,63
|11.271.170
|% 0,00
|
|ASELS
|30,24
|8.336.593
|% -0,13
|
|CEMAS
|1,21
|57.914.124
|% -0,82
|
|KARSN
|1,89
|3.039.515
|% -1,05
|
|BURCE
|7,63
|11.271.170
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,46
|1.849.770
|% -0,68
|
|SNGYO
|1,24
|1.530.460
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8781
|7,9176
|% -0,29
|
|Frank
|6,4231
|6,4618
|% -0,21
|
|Riyal
|1,6191
|1,6272
|% -0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|-2,13
|
|Altın Gr.
|328
|328
|-0,69
|
|Cumhuriyet
|2.152
|2.186
|23,00
|
|Tam
|2.144
|2.198
|23,51
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|11,38
|
|Çeyrek
|520
|532
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|17,32
|17,34
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|-0,03
|
|B. Petrol
|49,61
|49,61
|-0,38
|