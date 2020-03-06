***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
06.03.2020 18:16
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Finansman Bono İhracı Tavan Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 05.03.2020
İhraç Tavanı Tutarı 600.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 06.03.2020
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 06.03.2020
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 05.03.2020 tarih ve 1978 sayılı toplantısında, 600.000.000 Türk Lira'sına kadar bir yıl içerisinde farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden yurtiçinde halka arz yöntemi ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere bono ve/veya tahvil ihraç edilmesine karar vermiştir. Bugün itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa İstanbul A.Ş'ye başvuruda bulunulmuştur. Bu başvuru kapsamında hazırlanan ve Kurula onaylanması için sunulan " İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet'' Seri II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği'nin 28'inci maddesi doğrultusunda ekte yer almaktadır. Söz konusu doküman Şirketimizin www.gedik.com adresli internet sitesinde de ilan edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825090
BIST
18:05109.601
En Yüksek
|Değişim
|: -1,98%
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|Açılış
|: 111.654
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|Önceki Kapanış
|: 111.815
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331,77
En Düşük
321,52
BIST En Aktif Hisseler
|ARMDA
|22,30
|1.834.944
|% 14,95
|
|BRKSN
|3,54
|6.477.065
|% 14,94
|
|OYAYO
|7,77
|5.900.017
|% 14,94
|
|EMKEL
|1,95
|3.471.423
|% 14,71
|
|VAKKO
|6,03
|194.631.601
|% 9,04
|
|INFO
|7,91
|13.155
|% -14,95
|
|DOCO
|461,90
|2.832.679
|% -10,31
|
|GARFA
|4,67
|17.582.480
|% -10,02
|
|DGATE
|8,30
|32.445.662
|% -8,49
|
|ISKUR
|390.000,00
|765.000
|% -7,14
|
|THYAO
|11,14
|1.131.990.022
|% -4,87
|
|ASELS
|29,84
|719.032.733
|% -1,45
|
|EREGL
|8,90
|460.161.053
|% 1,71
|
|GARAN
|10,03
|412.642.608
|% -2,62
|
|YKBNK
|2,43
|353.747.798
|% -3,95
|
|YKBNK
|2,43
|353.747.798
|% -3,95
|
|ODAS
|2,07
|299.923.348
|% -3,27
|
|KARSN
|1,85
|216.636.639
|% -3,14
|
|THYAO
|11,14
|1.131.990.022
|% -4,87
|
|EKGYO
|1,44
|136.214.487
|% -2,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9068
|7,9464
|% 0,07
|
|Frank
|6,4656
|6,5046
|% 0,45
|
|Riyal
|1,6173
|1,6254
|% -0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.666
|-7,96
|
|Altın Gr.
|324
|324
|-4,80
|
|Cumhuriyet
|2.181
|2.214
|28,00
|
|Tam
|2.171
|2.225
|27,52
|
|Yarım
|1.049
|1.076
|13,31
|
|Çeyrek
|526
|538
|6,66
|
|Gümüş.Ons
|17,18
|17,20
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|-0,07
|
|B. Petrol
|46,52
|46,52
|-3,47
|