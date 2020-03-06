***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Finansman Bono İhracı Tavan BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 05.03.2020İhraç Tavanı Tutarı 600.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 06.03.2020İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 06.03.2020Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuz 05.03.2020 tarih ve 1978 sayılı toplantısında, 600.000.000 Türk Lira'sına kadar bir yıl içerisinde farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden yurtiçinde halka arz yöntemi ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere bono ve/veya tahvil ihraç edilmesine karar vermiştir. Bugün itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa İstanbul A.Ş'ye başvuruda bulunulmuştur. Bu başvuru kapsamında hazırlanan ve Kurula onaylanması için sunulan " İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet'' Seri II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği'nin 28'inci maddesi doğrultusunda ekte yer almaktadır. Söz konusu doküman Şirketimizin www.gedik.com adresli internet sitesinde de ilan edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825090BIST