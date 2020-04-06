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***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

06.04.2020 18:26
GÜNCEL HABERLER



***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Finansman Bono İhracı Başvuru İzni Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 05.03.2020
İhraç Tavanı Tutarı 600.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 06.03.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 02.04.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 01.04.2021
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 06.03.2020

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 05.03.2020 tarih ve 1978 sayılı toplantısında, 600.000.000 Türk Lira'sına kadar bir yıl içerisinde farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden yurtiçinde halka arz yöntemi ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere bono ve/veya tahvil ihraç edilmesine karar vermiştir. İhraca ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.04.2020 tarih ve 29833736-105.02.02-E.3939 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835423


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OSTIM 1,65 34.009.089 % 10,00  
MERIT 14,30 51.420 % 10,00  
TDGYO 2,97 2.805.448 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3257 8,3674 % 1,06  
Frank 6,9057 6,9473 % 0,65  
Riyal 1,7985 1,8075 % 0,75  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.658 1.659 40,14  
Altın Gr. 361 361 10,84  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,91 14,98 0,55  
Gümüş Gr. 3,25 3,26 0,14  
B. Petrol 33,06 33,06 -1,05  
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