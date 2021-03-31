***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
31.03.2021 19:04
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Finansman Bono İhracı Tavan Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 24.03.2021
İhraç Tavanı Tutarı 1.100.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 31.03.2021
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 31.03.2021
Ek Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Yönetim Kurulumuz 24.03.2021 tarih ve 2057 sayılı toplantısında, 1.100.000.000 (Birmilyaryüzmilyon) Türk Lirası'na kadar bir yıl içerisinde farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesine karar vermiştir. Bugün itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa İstanbul A.Ş'ye başvuruda bulunulmuştur. Bu başvuru kapsamında hazırlanan ve Kurula onaylanması için sunulan " İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet'' Seri II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği'nin 28'inci maddesi doğrultusunda ekte yer almaktadır. Söz konusu doküman Şirketimizin www.gedik.com adresli internet sitesinde de ilan edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922372
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -4,06
|Açılış
|: 1.397
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|Önceki Kapanış
|: 1.396
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1.404
En Düşük
1.390
18:058,2455
En Yüksek
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|: -0,93%
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|: 8,2300
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En Düşük
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|: 453,86
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|Önceki Kapanış
|: 451,33
|
455,42
En Düşük
446,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAYAS
|29,04
|64.070.633
|% 10,00
|
|RODRG
|22,22
|2.732.327
|% 10,00
|
|YAPRK
|107,80
|3.419.646
|% 10,00
|
|ALCAR
|412,60
|30.749.765
|% 10,00
|
|LINK
|40,70
|32.143.180
|% 10,00
|
|BRKO
|1,44
|3.394.181
|% -10,00
|
|IDEAS
|79,20
|2.839.162
|% -10,00
|
|NTHOL
|4,48
|134.206.858
|% -9,13
|
|ULUUN
|15,07
|273.686.377
|% -8,33
|
|MMCAS
|5,30
|71.923
|% -7,02
|
|GARAN
|6,69
|2.917.078.286
|% -1,33
|
|SASA
|45,12
|2.115.273.765
|% 1,48
|
|KOZAL
|119,00
|1.186.535.100
|% 3,30
|
|BJKAS
|8,33
|843.424.357
|% 9,89
|
|FROTO
|193,30
|721.153.318
|% -2,23
|
|GARAN
|6,69
|2.917.078.286
|% -1,33
|
|SKBNK
|1,19
|202.422.326
|% -0,83
|
|EKGYO
|1,91
|274.540.744
|% -1,04
|
|PETKM
|5,75
|668.505.590
|% -0,17
|
|BJKAS
|8,33
|843.424.357
|% 9,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2416
|8,2455
|% -0,93
|
|Euro
|9,7087
|9,7311
|% -0,44
|
|Sterlin
|11,3623
|11,4193
|% -0,45
|
|Frank
|8,7333
|8,7860
|% -0,84
|
|Riyal
|2,1942
|2,2052
|% -0,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|24,90
|
|Altın Gr.
|454
|454
|2,30
|
|Cumhuriyet
|2.980
|3.025
|2,00
|
|Tam
|2.965
|3.042
|0,65
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|0,32
|
|Çeyrek
|719
|736
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,40
|24,43
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,47
|0,03
|
|B. Petrol
|64,36
|64,36
|0,19
|
Seans Raporu
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