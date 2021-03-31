Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

31.03.2021 19:04



***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Finansman Bono İhracı Tavan Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 24.03.2021
İhraç Tavanı Tutarı 1.100.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 31.03.2021
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 31.03.2021

Ek Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Yönetim Kurulumuz 24.03.2021 tarih ve 2057 sayılı toplantısında, 1.100.000.000 (Birmilyaryüzmilyon) Türk Lirası'na kadar bir yıl içerisinde farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesine karar vermiştir. Bugün itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa İstanbul A.Ş'ye başvuruda bulunulmuştur. Bu başvuru kapsamında hazırlanan ve Kurula onaylanması için sunulan " İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet'' Seri II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği'nin 28'inci maddesi doğrultusunda ekte yer almaktadır. Söz konusu doküman Şirketimizin www.gedik.com adresli internet sitesinde de ilan edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922372


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.392
Değişim :  -0,29% |  -4,06
Açılış :  1.397  
Önceki Kapanış :  1.396  
En Yüksek
1.404 En Düşük
1.390
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SAYAS 29,04 64.070.633 % 10,00  
RODRG 22,22 2.732.327 % 10,00  
YAPRK 107,80 3.419.646 % 10,00  
ALCAR 412,60 30.749.765 % 10,00  
LINK 40,70 32.143.180 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,2416 8,2455 % -0,93  
Euro 9,7087 9,7311 % -0,44  
Sterlin 11,3623 11,4193 % -0,45  
Frank 8,7333 8,7860 % -0,84  
Riyal 2,1942 2,2052 % -0,93  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.710 1.710 24,90  
Altın Gr. 454 454 2,30  
Cumhuriyet 2.980 3.025 2,00  
Tam 2.965 3.042 0,65  
Yarım 1.433 1.471 0,32  
Çeyrek 719 736 0,16  
Gümüş.Ons 24,40 24,43 0,39  
Gümüş Gr. 6,47 6,47 0,03  
B. Petrol 64,36 64,36 0,19  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru