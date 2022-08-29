***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Karar AlınmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 29.08.2022İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 29.08.2022Ek AçıklamalarSayın Paydaşlarımız Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.08.2022 tarihli toplantısında, 1) Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.05.2022 tarih ve 2194 sayılı kararının finansman bonosu ve/veya tahvillere ilişkin ihraç tavanının yükseltilmesi amacıyla iptal edilmesine, 2) Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Şirketimizin esas sözleşmesinin 3. maddesinin verdiği yetkiye istinaden Şirketimizin 2.000.000.000 (iki milyar) Türk Lirası'na kadar bir yıl içerisinde farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edeceği finansman bonosu ve/veya tahvillerine ilişkin yeni bir ihraç tavanı ve bu amaçla hazırlanan ihraç belgesinin onayı talepleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmasına, 3) 2.000.000.000 (iki milyar) Türk Lirası'na kadar tertipler halinde borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına, ihraç tavanı içerisinde yapılacak borçlanma aracı ihracında her bir ihracın tutarı, vadesi ve faiz oranı ile ihraçla ilgili diğer tüm şartların belirlenmesi ve bütün işlemlerin yerine getirilmesi için Şirket Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirilmesine, 4) Söz konusu ihraçla ilgili aracılık faaliyetinin Şirketimiz tarafından yerine getirilecek olması nedeniyle oluşabilecek olası çıkar çatışmalarının çözümünde öncelikli olarak yatırımcı menfaatinin gözetileceğinin taahhüt edilmesine karar verilmiştir. Bu kararımıza istinaden bugün itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa İstanbul A.Ş'ye başvuruda bulunulmuştur. Süreç hakkında gelişmeler önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058960BIST