***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
30.09.2022 09:38
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı SPK Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 29.08.2022
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 29.08.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 29.09.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 28.09.2023
Ek Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Şirketimizin, borçlanma aracı ihracına yönelik olarak almış olduğu 29.08.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuruda bulunulmuş ve gerekli özel durum açıklamaları aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, Şirketimizin esas sözleşmesinin 3. maddesinin verdiği yetkiye istinaden Şirketimizin 2.000.000.000 (iki milyar) Türk Lirası'na kadar bir yıl içerisinde farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edeceği finansman bonosu ve/veya tahvillerine ilişkin yeni bir ihraç tavanı ve bu amaçla hazırlanan ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı 29.09.2022 tarih ve 2022/51 sayılı SPK Bülteni'nde açıklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066262
BIST
11:153.155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 7,70
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.168
En Düşük
3.130
11:1518,5493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0435
|Açılış
|: 18,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5200
|
18,5668
En Düşük
18,4676
11:1518,2645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1071
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,2931
En Düşük
18,1538
11:15997,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 9,11
|Açılış
|: 997,03
|
|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
998,55
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler11:15
|BFREN
|1.529,40
|45.525.615
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|811.733
|% 9,98
|
|CANTE
|128,00
|44.591.714
|% 8,02
|
|KUVVA
|44,90
|163.885
|% 6,85
|
|ZOREN
|3,47
|214.779.250
|% 6,77
|
|CASA
|118,70
|173.183
|% -9,94
|
|BRKO
|1,87
|287.303
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,22
|125.258
|% -7,74
|
|ISGYO
|6,16
|1.156.265.251
|% -7,37
|
|BASCM
|3,77
|24.920
|% -6,91
|
|ISGYO
|6,16
|1.156.265.251
|% -7,37
|
|THYAO
|69,05
|925.209.825
|% 0,66
|
|SASA
|67,90
|746.956.978
|% 3,11
|
|ALARK
|56,85
|746.928.002
|% 0,98
|
|VESTL
|39,14
|632.621.230
|% 3,76
|
|ISGYO
|6,16
|1.156.265.251
|% -7,37
|
|EKGYO
|3,84
|291.900.703
|% 0,52
|
|ODAS
|6,13
|435.041.095
|% 3,20
|
|TSKB
|2,43
|164.080.984
|% -3,19
|
|ZOREN
|3,47
|214.779.250
|% 6,77
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5460
|18,5493
|% 0,24
|
|Euro
|18,2514
|18,2645
|% 0,59
|
|Sterlin
|20,6719
|20,7756
|% 0,80
|
|Frank
|18,9140
|19,0279
|% 0,12
|
|Riyal
|4,9228
|4,9475
|% 0,29
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.673
|12,02
|
|Altın Gr.
|996
|997
|8,68
|
|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|-52,00
|
|Tam
|6.683
|6.751
|19,00
|
|Yarım
|3.252
|3.300
|9,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.651
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,18
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,42
|0,20
|
|B. Petrol
|88,33
|88,33
|1,15
|