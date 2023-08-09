***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması ve SPK Başvurusu HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 09.08.2023İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 09.08.2023Ek AçıklamalarSayın Paydaşlarımız, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.08.2023 tarihli toplantısında, Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Şirketimizin esas sözleşmesinin 3. maddesinin verdiği yetkiye istinaden Şirketimizin 2.000.000.000 (İkiMilyar) Türk Lirası'na kadar farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edeceği borçlanma araçlarına ilişkin yeni bir ihraç tavanı ve bu amaçla hazırlanan ihraç belgesinin onayı talepleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verilmiştir. Kararımıza istinaden bugün itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa İstanbul AŞ'ye başvuruda bulunulmuştur. Süreç hakkında gelişmeleri önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182835BIST