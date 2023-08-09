***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
09.08.2023 18:10
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması ve SPK Başvurusu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 09.08.2023
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 09.08.2023
Ek Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.08.2023 tarihli toplantısında, Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Şirketimizin esas sözleşmesinin 3. maddesinin verdiği yetkiye istinaden Şirketimizin 2.000.000.000 (İkiMilyar) Türk Lirası'na kadar farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edeceği borçlanma araçlarına ilişkin yeni bir ihraç tavanı ve bu amaçla hazırlanan ihraç belgesinin onayı talepleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verilmiştir. Kararımıza istinaden bugün itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa İstanbul AŞ'ye başvuruda bulunulmuştur. Süreç hakkında gelişmeleri önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182835
BIST