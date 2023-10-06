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***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

06.10.2023 09:24
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı SPK Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 09.08.2023
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 09.08.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 05.10.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 04.10.2024

Ek Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Şirketimizin, borçlanma aracı ihracına yönelik olarak almış olduğu 09.08.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul AŞ'ye başvuruda bulunulmuş ve gerekli özel durum açıklamaları aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, Şirketimizin esas sözleşmesinin 3. maddesinin verdiği yetkiye istinaden Şirketimizin 2.000.000.000 (iki milyar) Türk Lirası'na kadar bir yıl içerisinde farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edeceği borçlanma araçlarına ilişkin yeni bir ihraç tavanı ve bu amaçla hazırlanan ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı 05.10.2023 tarih ve 2023/59 sayılı SPK Bülteni'nde açıklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200601


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Tam 10.882 10.984 -23,00  
Yarım 5.458 5.509 -11,00  
Çeyrek 2.721 2.754 -6,00  
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Gümüş Gr. 18,63 18,66 0,07  
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