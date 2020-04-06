***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
06.04.2020 18:27
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.03.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraca ilişkin İhraççı Bilgi Dokümanı ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835424
BIST
18:0592.071
En Yüksek
|Değişim
|: 2,81%
|| 2.518,52
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
92.158
En Düşük
90.631
18:056,7851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0509
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7900
En Düşük
6,7161
18:057,3316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0447
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3371
En Düşük
7,2586
18:05361,68
En Yüksek
|Değişim
|: 3,17%
|| 11,11
|Açılış
|: 361,68
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
361,78
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|EKIZ
|1,98
|1.687.209
|% 10,00
|
|TIRE
|7,37
|112.300.135
|% 10,00
|
|OSTIM
|1,65
|34.009.089
|% 10,00
|
|MERIT
|14,30
|51.420
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,97
|2.805.448
|% 10,00
|
|INFO
|5,76
|26.472.809
|% -9,86
|
|RALYH
|7,23
|2.342.460
|% -9,62
|
|MTRYO
|2,55
|43.535.672
|% -8,60
|
|CASA
|9,29
|70.551
|% -6,73
|
|EGCYO
|0,36
|307.444
|% -5,26
|
|GARAN
|7,76
|698.450.070
|% 2,92
|
|THYAO
|9,17
|602.520.414
|% 2,69
|
|SASA
|9,26
|552.432.565
|% 9,98
|
|PETKM
|3,45
|529.061.426
|% 1,17
|
|ASELS
|23,70
|463.994.547
|% 2,16
|
|IHLGM
|1,06
|169.465.810
|% 6,00
|
|PETKM
|3,45
|529.061.426
|% 1,17
|
|YKBNK
|1,87
|275.841.611
|% 2,75
|
|KARSN
|1,36
|159.524.814
|% 3,82
|
|CEMAS
|0,85
|82.909.477
|% 7,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3262
|8,3680
|% 1,07
|
|Frank
|6,9056
|6,9472
|% 0,65
|
|Riyal
|1,7985
|1,8075
|% 0,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.658
|38,50
|
|Altın Gr.
|361
|361
|10,33
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,89
|14,93
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|3,25
|3,25
|0,14
|
|B. Petrol
|32,97
|32,97
|-1,14
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59TSPOR
Yüzde 9.82 oranında artışla 3.13 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 176, 714 adet işlem
-
17:58AVGYO
Yüzde 6.45 oranında artışla 1.32 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 034, 971 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2228, 24 artarak (% 2.63 ) 86, 975
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TACTR, METAL, DGKLB, IZTAR, KERVN, BEYAZ
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EGCYO, DYOBY, ISDMR, ADNAC