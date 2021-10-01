***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
01.10.2021 18:45
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraç tavanına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966201
BIST
18:051.401
En Yüksek
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En Düşük
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|GARFA
|12,87
|4.571.410
|% 10,00
|
|UZERB
|31,90
|1.188.382
|% 10,00
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|NUGYO
|9,35
|15.826.770
|% 10,00
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|MAREN
|9,14
|1.082.871.193
|% 9,99
|
|KARYE
|17,50
|145.543.952
|% 9,99
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|YEOTK
|69,40
|63.013.918
|% -9,99
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|RALYH
|5,29
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|% -9,88
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|GARAN
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|% 0,43
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|THYAO
|14,05
|1.365.239.344
|% 0,72
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|MAREN
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|1.082.871.193
|% 9,99
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|SISE
|8,19
|950.601.210
|% 0,00
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|YKBNK
|2,39
|638.770.152
|% -0,83
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|YKBNK
|2,39
|638.770.152
|% -0,83
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|GARAN
|9,28
|1.519.084.379
|% 0,43
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|MAREN
|9,14
|1.082.871.193
|% 9,99
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|ODAS
|1,38
|160.503.535
|% 0,73
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|SISE
|8,19
|950.601.210
|% 0,00
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,8586
|8,8640
|% -0,27
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|Euro
|10,2806
|10,2853
|% -0,21
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|Sterlin
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|12,0277
|% 0,31
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|Frank
|9,4796
|9,5368
|% -0,16
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|Riyal
|2,3526
|2,3644
|% -0,34
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.762
|1.762
|5,21
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|Altın Gr.
|501
|501
|-0,81
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|Cumhuriyet
|3.311
|3.361
|10,00
|
|Tam
|3.295
|3.378
|9,70
|
|Yarım
|1.592
|1.634
|4,70
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|Çeyrek
|799
|817
|2,35
|
|Gümüş.Ons
|22,51
|22,55
|0,36
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|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,08
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|B. Petrol
|78,59
|78,59
|0,28
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