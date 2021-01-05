***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)
05.01.2021 19:02
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan) )
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Türkçe
İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)
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Açıklama
İhraca ilişkin özet izahname ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897233
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|4,73
|57.044.621
|% 10,00
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|DOBUR
|23,32
|2.724.659
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|DGGYO
|9,24
|5.602.112
|% 10,00
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|SANFM
|15,40
|1.863.791
|% 10,00
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|TKFEN
|18,21
|1.686.967.575
|% 9,98
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|OLMIP
|10,80
|4.135.223
|% -10,00
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|KSTUR
|155,70
|662.998
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|EMNIS
|33,30
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|GOZDE
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|GUBRF
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|EKGYO
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|GUBRF
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|2.497.104.118
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|GARAN
|10,10
|2.090.950.527
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|KOZAL
|105,80
|1.837.424.014
|% -0,47
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|EKGYO
|2,38
|3.558.929.623
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|PETKM
|5,28
|2.558.639.646
|% 6,02
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|YKBNK
|3,05
|943.802.320
|% -0,65
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|KARSN
|3,60
|1.111.047.811
|% 0,84
|
|ISGYO
|2,69
|768.059.204
|% -3,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3909
|7,3967
|% -0,34
|
|Euro
|9,0900
|9,1003
|% 0,08
|
|Sterlin
|10,0441
|10,0945
|% 0,09
|
|Frank
|8,3777
|8,4281
|% -0,09
|
|Riyal
|1,9630
|1,9729
|% -0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.950
|5,65
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-0,80
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|33,00
|
|Tam
|3.064
|3.144
|38,11
|
|Yarım
|1.481
|1.521
|18,44
|
|Çeyrek
|743
|760
|9,21
|
|Gümüş.Ons
|27,41
|27,44
|0,16
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|Gümüş Gr.
|6,52
|6,52
|0,02
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