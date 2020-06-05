***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
05.06.2020 19:25
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Özet)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.05.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraca ilişkin özet izahname ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849645
BIST
18:05110.022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 484,91
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.602
En Düşük
109.546
18:056,7852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0324
|Açılış
|: 6,7970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7885
En Düşük
6,7351
18:057,6632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0053
|Açılış
|: 7,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
18:05366,82
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -5,32
|Açılış
|: 366,82
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
364,49
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|3,96
|284.882
|% 10,00
|
|LUKSK
|13,53
|4.888.705
|% 10,00
|
|MAALT
|79,75
|41.852.748
|% 10,00
|
|GEREL
|4,63
|275.111.094
|% 9,98
|
|KARTN
|493,50
|38.215.893
|% 9,98
|
|YONGA
|24,38
|460.831
|% -9,97
|
|TSPOR
|4,49
|19.382.778
|% -9,84
|
|ISATR
|325.000,90
|325.001
|% -9,73
|
|SRVGY
|17,02
|8.141.840
|% -8,45
|
|EUHOL
|1,73
|11.156.964
|% -5,46
|
|GARAN
|8,29
|1.604.387.246
|% 1,84
|
|THYAO
|12,72
|934.027.270
|% 1,03
|
|TUPRS
|89,35
|600.389.212
|% 3,24
|
|ASELS
|31,88
|474.100.733
|% 0,63
|
|PETKM
|3,77
|462.163.814
|% -2,33
|
|GARAN
|8,29
|1.604.387.246
|% 1,84
|
|EKGYO
|1,64
|283.815.710
|% -1,20
|
|PETKM
|3,77
|462.163.814
|% -2,33
|
|IHLGM
|1,31
|146.233.393
|% -2,96
|
|YKBNK
|2,43
|249.084.656
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5829
|8,6259
|% 1,22
|
|Frank
|7,0175
|7,0598
|% -0,29
|
|Riyal
|1,8011
|1,8102
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.681
|1.681
|-33,18
|
|Altın Gr.
|367
|367
|-5,34
|
|Cumhuriyet
|2.380
|2.416
|-31,50
|
|Tam
|2.450
|2.493
|-25,20
|
|Yarım
|1.195
|1.212
|-17,70
|
|Çeyrek
|598
|606
|-8,90
|
|Gümüş.Ons
|17,34
|17,36
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,79
|-0,06
|
|B. Petrol
|41,99
|41,99
|2,01
|