***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (Özet)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.03.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarİhraç tavanına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Özet izahname ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966199BIST