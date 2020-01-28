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***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)

28.01.2020 18:45
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***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan) )

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İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)

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İhraca ilişkin Sermaye Piyassı Kurulu onayına sunulan sermaye piyasası aracı notu ekte sunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814898


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