***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
10.02.2020 16:04
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.01.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraca ilişkin sermaye piyasası aracı notu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818085
BIST
16:15117.718
En Yüksek
|Değişim
|: -2,72%
|| -3.297,41
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
116.648
16:156,0186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0023
|Açılış
|: 6,0170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0214
En Düşük
5,9746
16:156,5981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0095
|Açılış
|: 6,5890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5982
En Düşük
6,5480
16:15304,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,68
|Açılış
|: 304,42
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
304,54
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|45.871.960
|% 19,92
|
|SAYAS
|3,05
|8.299.718
|% 11,72
|
|BOSSA
|9,57
|45.185.101
|% 8,75
|
|IZFAS
|2,30
|1.603.155
|% 6,48
|
|ESCOM
|3,13
|1.134.754
|% 6,10
|
|LINK
|28,30
|3.110.614
|% -15,02
|
|GYHOL
|24,82
|7.832.008
|% -15,00
|
|DOKTA
|46,30
|58.270.827
|% -14,97
|
|IZTAR
|2,89
|797.396
|% -12,69
|
|FENER
|15,40
|135.238.976
|% -12,25
|
|THYAO
|13,99
|1.651.617.347
|% -3,32
|
|TSPOR
|3,27
|718.960.708
|% 3,15
|
|PETKM
|3,92
|481.365.705
|% -4,62
|
|KRDMD
|2,80
|449.011.596
|% -4,44
|
|ASELS
|23,74
|440.449.287
|% -2,94
|
|IHLGM
|1,19
|316.677.847
|% -3,25
|
|TSPOR
|3,27
|718.960.708
|% 3,15
|
|EKGYO
|1,63
|322.288.547
|% -2,98
|
|KRDMD
|2,80
|449.011.596
|% -4,44
|
|MNDRS
|1,49
|217.676.912
|% -0,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7601
|7,7990
|% 0,40
|
|Frank
|6,1338
|6,1707
|% 0,06
|
|Riyal
|1,5998
|1,6078
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.572
|1.573
|2,20
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,75
|
|Cumhuriyet
|2.013
|2.043
|2,00
|
|Tam
|2.005
|2.055
|5,11
|
|Yarım
|969
|994
|2,47
|
|Çeyrek
|486
|497
|1,24
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,80
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|54,21
|54,21
|-0,24
|
Seans Raporu
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-
16:30YAYLA
Yüzde -7.83 oranında düşüşle 2.12 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 331, 227 adet işlem
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16:29FENER
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Yüzde -7.37 oranında düşüşle 2.89 lira fiyatla işlem gören hissede 264, 528 adet işlem
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16:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4091, 63 kaybederek (% -2.82 ) 140, 756
-
16:27XU100
Endeks 117, 172 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 18 altında . İşlem hacmi 10, 671.00 milyon TL de