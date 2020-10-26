***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
26.10.2020 19:19
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.10.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraca ilişkin sermaye piyasası aracı notu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884077
BIST
18:051.144
En Yüksek
|Değişim
|: -3,88%
|| -46,18
|Açılış
|: 1.184
|
|Önceki Kapanış
|: 1.191
|
1.184
En Düşük
1.142
18:058,0876
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,1205
|Açılış
|: 41,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 42,0700
|
8,0986
En Düşük
7,9313
18:059,5625
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1133
|Açılış
|: 14,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0700
|
9,5717
En Düşük
9,4241
18:056,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,00
|Açılış
|: 6,31
|
|Önceki Kapanış
|: 6,31
|
6,38
En Düşük
6,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARTN
|1.362,00
|248.950.127
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,76
|1.405.570
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,63
|2.168.537
|% 10,00
|
|RTALB
|49,52
|264.935.532
|% 10,00
|
|LKMNH
|12,88
|182.203.871
|% 9,99
|
|TEKTU
|1,71
|115.630.601
|% -10,00
|
|TMPOL
|9,18
|4.636.822
|% -10,00
|
|BAGFS
|17,28
|38.364.575
|% -10,00
|
|EUKYO
|3,33
|949.236
|% -10,00
|
|YONGA
|30,78
|1.897.897
|% -10,00
|
|TSKB
|1,92
|3.377.633.620
|% 5,49
|
|ECILC
|7,38
|1.578.660.885
|% 3,22
|
|GARAN
|6,77
|1.168.967.449
|% -4,24
|
|SISE
|6,30
|997.588.428
|% -7,49
|
|FENER
|36,96
|782.732.090
|% -2,63
|
|TSKB
|1,92
|3.377.633.620
|% 5,49
|
|SKBNK
|1,71
|708.301.917
|% -8,56
|
|EKGYO
|1,68
|552.046.826
|% -7,69
|
|KRDMD
|3,33
|741.078.136
|% -4,31
|
|IHLAS
|1,16
|260.047.795
|% -9,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0817
|8,0877
|% 1,51
|
|Euro
|9,5512
|9,5606
|% 1,18
|
|Sterlin
|10,4901
|10,5427
|% 1,23
|
|Frank
|8,8712
|8,9247
|% 1,09
|
|Riyal
|2,1485
|2,1593
|% 1,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.902
|-0,35
|
|Altın Gr.
|495
|495
|7,63
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.324
|67,00
|
|Tam
|3.264
|3.345
|54,81
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|26,51
|
|Çeyrek
|791
|809
|13,25
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,27
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,01
|
|B. Petrol
|40,66
|40,66
|-1,41
|