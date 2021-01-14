***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
14.01.2021 18:16
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.01.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraca ilişkin sermaye piyasası aracı notu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902214
BIST
18:051.547
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -12,68
|Açılış
|: 1.567
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559
|
1.568
En Düşük
1.542
18:057,3668
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0360
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,4582
En Düşük
7,3596
18:058,9533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0471
|Açılış
|: 8,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0707
En Düşük
8,9326
18:05436,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -2,70
|Açılış
|: 436,84
|
|Önceki Kapanış
|: 439,54
|
441,73
En Düşük
435,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|1.421,80
|159.778.843
|% 10,00
|
|PKENT
|979,00
|2.250.351
|% 10,00
|
|TKURU
|302,50
|2.344.295
|% 10,00
|
|FMIZP
|157,40
|80.072.845
|% 9,99
|
|KSTUR
|189,30
|1.641.909
|% 9,99
|
|SNKRN
|24,34
|2.916.813
|% -9,99
|
|UZERB
|86,75
|5.084.818
|% -9,96
|
|KUTPO
|55,60
|126.893.615
|% -9,96
|
|SUMAS
|76,05
|1.433.265
|% -9,95
|
|UMPAS
|3,11
|477.592
|% -9,86
|
|THYAO
|13,26
|2.783.104.292
|% -0,15
|
|DOHOL
|3,63
|1.770.814.636
|% -3,97
|
|KOZAL
|110,50
|1.342.787.622
|% -3,24
|
|GARAN
|10,31
|1.286.671.140
|% -2,37
|
|EKGYO
|2,48
|1.212.334.477
|% 1,22
|
|SKBNK
|1,64
|1.049.572.057
|% 2,50
|
|EKGYO
|2,48
|1.212.334.477
|% 1,22
|
|DOHOL
|3,63
|1.770.814.636
|% -3,97
|
|TSKB
|1,87
|506.752.208
|% -1,58
|
|THYAO
|13,26
|2.783.104.292
|% -0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3622
|7,3668
|% -0,49
|
|Euro
|8,9472
|8,9533
|% -0,52
|
|Sterlin
|10,0317
|10,0820
|% -0,28
|
|Frank
|8,2422
|8,2918
|% -0,77
|
|Riyal
|1,9572
|1,9670
|% -0,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|-1,78
|
|Altın Gr.
|436
|436
|-3,16
|
|Cumhuriyet
|2.909
|2.953
|-41,00
|
|Tam
|2.895
|2.968
|-39,78
|
|Yarım
|1.399
|1.436
|-19,24
|
|Çeyrek
|702
|718
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|25,54
|25,57
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|0,04
|
|B. Petrol
|55,50
|55,50
|-0,56
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59OZGYO
Yüzde -4.44 oranında düşüşle 2.37 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 321, 454 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 1, 551 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 55 altında . İşlem hacmi 31, 203.00 milyon TL de
-
17:57OTKAR
Yüzde -4.38 oranında düşüşle 418.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 246, 265 adet işlem
-
17:55AKMGY
Yüzde -3.98 oranında düşüşle 62.80 lira fiyatla işlem gören hissede 261, 601 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, TAVHL, GUBRF