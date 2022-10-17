***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız Şirketimizin 327.600.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %54,15 oranında artış ile 505.000.000 TL'ye çıkarılmasına, 177.400.000 TL tutarındaki sermaye artışının pay sahiplerimizin yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmadan, 1 TL nominal değerli her bir pay için 2 TL fiyat üzerinden kullandırılmasına ve gerekli tüm işlemlerin yürütülmesi amacıyla Şirket Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirilmesine 30.09.2022 tarihinde karar verilmiş ve söz konusu Yönetim Kurulu Kararı aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmuştur. Bu kapsamda, duyurumuza istinaden, bedelli sermaye artırımına ilişkin ekte yer alan izahname ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün (17.10.2022) itibarıyla başvuruda bulunulmuştur. İşbu izahname Kurul tarafından henüz onaylanmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072580BIST