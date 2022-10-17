***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
17.10.2022 18:56
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Şirketimizin 327.600.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %54,15 oranında artış ile 505.000.000 TL'ye çıkarılmasına, 177.400.000 TL tutarındaki sermaye artışının pay sahiplerimizin yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmadan, 1 TL nominal değerli her bir pay için 2 TL fiyat üzerinden kullandırılmasına ve gerekli tüm işlemlerin yürütülmesi amacıyla Şirket Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirilmesine 30.09.2022 tarihinde karar verilmiş ve söz konusu Yönetim Kurulu Kararı aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmuştur. Bu kapsamda, duyurumuza istinaden, bedelli sermaye artırımına ilişkin ekte yer alan izahname ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün (17.10.2022) itibarıyla başvuruda bulunulmuştur. İşbu izahname Kurul tarafından henüz onaylanmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072580
BIST
17:593.848
En Yüksek
|Değişim
|: 6,08%
|| 220,66
|Açılış
|: 3.641
|
|Önceki Kapanış
|: 3.627
|
3.854
En Düşük
3.641
17:5918,5857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0180
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6187
En Düşük
18,5275
17:5918,3218
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,2572
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,3218
En Düşük
18,0503
17:59992,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 10,74
|Açılış
|: 992,72
|
|Önceki Kapanış
|: 981,97
|
997,12
En Düşük
979,33
BIST En Aktif Hisseler17:59
|AZTEK
|20,46
|202.985.954
|% 10,00
|
|PENTA
|484,00
|7.450.212
|% 10,00
|
|AKBNK
|14,85
|1.510.767.017
|% 10,00
|
|ERCB
|52,60
|87.169.153
|% 10,00
|
|MZHLD
|92,45
|83.403.098
|% 9,99
|
|ISATR
|331.333,30
|331.333
|% -9,37
|
|ATSYH
|108,50
|6.534.502
|% -9,36
|
|AGYO
|7,00
|104.538.568
|% -8,26
|
|KIMMR
|8,02
|13.085.979
|% -6,74
|
|BRKO
|1,86
|1.336.741
|% -5,58
|
|THYAO
|98,45
|8.997.328.931
|% 9,39
|
|PETKM
|14,22
|5.345.805.960
|% -2,54
|
|ASELS
|32,70
|4.348.741.393
|% 5,01
|
|EKGYO
|4,49
|4.216.267.654
|% 6,40
|
|SISE
|31,20
|3.886.557.889
|% 6,63
|
|EKGYO
|4,49
|4.216.267.654
|% 6,40
|
|PETKM
|14,22
|5.345.805.960
|% -2,54
|
|ISCTR
|9,39
|2.891.103.900
|% 9,95
|
|SKBNK
|1,89
|572.536.842
|% 9,88
|
|YKBNK
|9,71
|2.910.690.003
|% 9,97
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5742
|18,5808
|% 0,07
|
|Euro
|18,2813
|18,3178
|% 1,40
|
|Sterlin
|21,1329
|21,2389
|% 2,12
|
|Frank
|18,5766
|18,6886
|% 1,02
|
|Riyal
|4,9256
|4,9503
|% -0,03
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|18,46
|
|Altın Gr.
|994
|994
|12,04
|
|Cumhuriyet
|6.680
|6.781
|64,00
|
|Tam
|6.700
|6.771
|-19,00
|
|Yarım
|3.265
|3.310
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.655
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,74
|18,77
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,22
|0,29
|
|B. Petrol
|92,27
|92,27
|0,64
|
Seans Raporu
17:59
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17:58GLYHO
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.74 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 510, 724 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 3, 837 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 8 üstünde . İşlem hacmi 88, 330.00 milyon TL de
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17:55ICBCT
Yüzde 9.88 oranında artışla 7.34 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 682, 217 adet işlem
-
17:54SNGYO
Yüzde 9.50 oranında artışla 5.30 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 640, 369 adet işlem
-
17:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 201, 9 artarak (% 6.29 ) 3, 410