***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.10.2022 - 09.12.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız Şirketimizin 600.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 327.600.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %54,15 artış ile 505.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 177.400.000 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmadan, 1 TL nominal değerli her bir pay için 2 TL fiyat üzerinden kullandırılmasına ve halka arzına ilişkin hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.12.2022 tarih ve 2022/69 sayılı toplantısında onaylanan izahname ekte yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086727BIST