***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 24.02.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.03.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPay Biçiminde Ödeme ÖdenecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Yoktur.Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)GEDIK, TREGDKM00012 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)GEDIK, TREGDKM00012 52.608.000 78,06267Ek AçıklamalarYönetim kurulu üyeleri yukarıda belirtilen tarihte şirket merkezinde toplanarak1. 2019 yılına ait bağımsız denetim raporu ve mali tablolarının 26.03.2020 tarihinde yapılacak 2019 yılı olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul' un bilgisine ve onayına sunulmasına,2. Aşağıda ayrıntılarıyla açıklanan kar dağıtım politikamızın, yönetim kurulumuz tarafından her yıl gözden geçirilerek Genel Kurul' un onayına sunulmasına,"Şirketin kâr dağıtım politikası sermaye piyasası mevzuatı, türk ticaret kanunu hükümleri, ve esas sözleşmesi çerçevesinde belirlenmekte olup, kâr dağıtımında, kurumsal yönetim ilkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.İlgili mevzuat ve yatırım ihtiyaçları ve finansal imkanlar elverdiği sürece, yönetim kurulu tarafından Gedik Yatırım her sene oluşan net dağıtılabilir kârın en az 30% nispetindeki kısmının nakit ve/veya bedelsiz payların sermayeye ilave edilmesi suretiyle ortaklara dağıtılmasını benimsemiştir.Şirketin kâr dağıtımı, TTK'na ve SPK'ya uygun şekilde ve yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir. Şirket kârına katılım konusunda esas sözleşmede imtiyaz bulunmamaktadır.Kâr dağıtımı mevzuatta öngörülen süreler içerisinde, Genel Kurul toplantısını takiben en kısa sürede yapılmaktadır."3. Şirketimizin 2020 yılı faaliyetlerinin denetlenmesi için bağımsız denetim şirketi seçiminin Genel Kurul' un onayına sunulmasına,4. 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren hesap döneminde, TMS ye göre hazırlanan konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporuna göre ana ortaklığa ait net dağıtılabilir dönem karının 61.830.024,37 TL , yasal kayıtlarda ise 66.659.459,88 TL olarak gerçekleştiği hususunun Genel Kurul'un bilgisine sunulmasına,5. TMS' ye göre hesaplanan net dağıtılabilir 61.830.024,37 TL karın, nakit olarak dağıtılmayarak, 52.608.000 TL sinin bedelsiz hisse senedi olarak hisseleri oranında hissedarlara dağıtılmasına ilişkin aşağıdaki tablodaki teklifin Genel Gurul' un onayına sunulmasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 KAR DAGITIM TABLOSU.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUGEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 67.392.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 9.221.096Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 75.581.520 80.279.461,074. Vergiler ( - ) 11.271.759 10.111.608,565. Net Dönem Kârı 65.338.417 70.167.852,516. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 3.508.392,63 3.508.392,638. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 61.830.024,37 66.659.459,88Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 61.830.024,37 66.659.459,8811. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit* Bedelsiz 52.608.00012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe 4.923.84017. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 9.127.619,8820. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 52.608.000 78,06TOPLAM 52.608.000 78,06Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıTeklifin Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821294BIST