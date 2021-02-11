***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 11.02.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 19.03.2021Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Yoktur.Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)GEDIK, TREGDKM00012 Peşin 0,2500000 25 15 0,2125000 21,25Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)GEDIK, TREGDKM00012 117.000.000 97,5Ek AçıklamalarYönetim kurulu üyeleri yukarıda belirtilen tarihte şirket merkezinde toplanarak1. 2020 yılına ait bağımsız denetim raporu ve mali tablolarının 19.03.2021 tarihinde yapılacak 2020 yılı olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul' un bilgisine ve onayına sunulmasına,2.Aşağıda ayrıntılarıyla açıklanan kar dağıtım politikamızın, yönetim kurulumuz tarafından her yıl gözden geçirilerek Genel Kurul' un onayına sunulmasına,"Şirketin kâr dağıtım politikası sermaye piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, ve esas sözleşmesi çerçevesinde belirlenmekte olup, kâr dağıtımında, kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak pay sahipleri ve şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.İlgili mevzuat ve yatırım ihtiyaçları ve finansal imkanlar elverdiği sürece, yönetim kurulu tarafından Gedik Yatırım her sene oluşan net dağıtılabilir kârın en az 30% nispetindeki kısmının nakit ve/veya bedelsiz payların sermayeye ilave edilmesi suretiyle ortaklara dağıtılmasını benimsemiştir.Şirketin kâr dağıtımı, TTK'na ve SPK'ya uygun şekilde ve yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir. Şirket kârına katılım konusunda esas sözleşmede imtiyaz bulunmamaktadır.Kâr dağıtımı mevzuatta öngörülen süreler içerisinde, Genel Kurul toplantısını takiben en kısa sürede yapılmaktadır."3. Şirketimizin 2021 yılı faaliyetlerinin denetlenmesi için bağımsız denetim şirketi seçiminin Genel Kurul' un onayına sunulmasına,4. 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren hesap döneminde, TMS ye göre hazırlanan konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporuna göre ana ortaklığa ait net dağıtılabilir dönem karının 160.762.921,57 TL, yasal kayıtlarda ise 150.645.460,10 TL olarak gerçekleştiği, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/e maddesi uyarınca iştirak satış karı 642.017,66 TL ve taşınmaz satış karı 358.000,00 TL olmak üzere toplam 1.000.017,66 TL nin özel fon hesabına aktarılması ve net dağıtılabilir kardan düşülmesi hususunun Genel Kurul'un bilgisine sunulmasına,5. Yasal kayıtlara göre hesaplanan net dağıtılabilir kardan, 30.000.000, TL' nin nakit olarak dağıtılmasına, 117.000.000,00 TL sinin bedelsiz hisse senedi olarak, hisseleri oranında hissedarlara dağıtılmasına ilişkin aşağıdaki tablodaki teklifin Genel Kurul' un onayına sunulmasına,6. Kar dağıtım tablosundan ayrı olmak üzere şirketin olağanüstü yedeklerinden, 7.931.924,49 TL ve özel yedeklerden 7.068.075,51 TL olmak üzere toplam 15.000.000,00 TL bedelsiz hisse senedi olarak, hisseleri oranında hissedarlara dağıtılmasının Genel Kurul' un onayına sunulmasına,7. 5 ve 6. Madde kapsamı doğrultusunda Ödenmiş Sermayenin %25 i 30.000.000 TL nakit temettü ve 117.000.0000 TL si 2020 yılı karından, 15.000.000 TL si öz kaynaklardan olmak üzere Ödenmiş Sermayenin %110' u olan 132.000.000 TL bedelsiz sermaye artırımının Genel Kurul' un onayına sunulmasına,8. Genel kurul onayını müteakip, sermaye artırım işlemlerinin tamamlanabilmesini teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 KAR PAYI DAGITIM TABLOSU.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUGEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 120.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 17.680.740Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 217.239.694 204.868.757,744. Vergiler ( - ) 48.547.858 46.294.589,225. Net Dönem Kârı 168.691.630 158.574.168,536. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 7.928.708,43 7.928.708,438. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 160.762.921,57 150.645.460,1Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 1.241.262 1.241.26210. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 162.004.183,57 151.886.722,111. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit 30.000.000* Bedelsiz 117.000.00012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe 2.400.00017. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler 1.000.017,6619. Olağanüstü Yedek 10.362.903,9220. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 27.639.300 117.000.000 90,74 0,2303 23,0328TOPLAM 27.639.300 117.000.000 90,74 0,2303 23,0328Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıTeklifin Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909224BIST