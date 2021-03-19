***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Kar payı dağtım tablosunda düzeltme yapılmıştır.Karar Tarihi 11.02.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 19.03.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)GEDIK, TREGDKM00012 Peşin 0,2500000 25 15 0,2125000 21,25Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)GEDIK, TREGDKM00012 117.000.000 97,5Ek AçıklamalarSayın Paydaşlarımız1-) 11.02.2021 tarih ve 2047 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen," Şirketin kâr dağıtım politikası Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, ve Esas Sözleşmesi çerçevesinde belirlenmekte olup, kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.İlgili mevzuat ve yatırım ihtiyaçları ve finansal imkanlar elverdiği sürece, Yönetim Kurulu tarafından Gedik Yatırım her sene oluşan net dağıtılabilir kârın en az %30 nispetindeki kısmının nakit ve/veya bedelsiz payların sermayeye ilave edilmesi suretiyle ortaklara dağıtılmasını benimsemiştir. Şirketin kâr dağıtımı, TTK'na ve SPK'ya uygun şekilde ve yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir. Şirket kârına katılım konusunda Esas Sözleşme'de imtiyaz bulunmamaktadır.Kâr dağıtımı mevzuatta öngörülen süreler içerisinde, Genel Kurul toplantısını takiben en kısa sürede yapılmaktadır" şeklindeki 2021 ve izleyen yıllara ilişkin temettü politikası ve Yönetim Kurulu'nun bu politikayı her yıl gözden geçirebileceği hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.1.1. 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren hesap döneminde, TMS ye göre hazırlanan konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporuna göre 7.928.708,43 TL 1.Tertip Yasal Yedek ayrıldıktan sonra ana ortaklığa ait net dağıtılabilir dönem karının 160.762.921,57 TL, yasal kayıtlarda ise 150.645.460,10 TL olarak gerçekleştiği, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/e maddesi uyarınca iştirak satış karı istisnası 642.017,66 TL ve taşınmaz satış karı isitsnası 358.000,00 TL olmak üzere toplam 1.000.017,66 TL'nin özel fon hesabına aktarılması, 2.400.000,00 TL'nin 2. Tertip Yedek Akçe ayırlması ve net dağıtılabilir karından düşülmesine, kar dağıtımı sonrası kalan tutarın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayırlmasına,1.2. Yasal kayıtlara göre hesaplanan net dağıtılabilir kardan, 30.000.000, TL'nin nakit olarak dağıtılmasına, 117.000.000,00 TL'nin bedelsiz hisse senedi olarak, hisseleri oranında hissedarlara dağıtılmasına,1.3. Kar dağıtım tablosundan ayrı olmak üzere şirketin olağanüstü yedeklerinden, 7.931.924,49 TL ve özel yedeklerden 7.068.075,51 TL olmak üzere toplam 15.000.000,00 TL'nin bedelsiz hisse senedi olarak, hisseleri oranında hissedarlara dağıtılmasına,1.4. 1.1, 1.2. ve 1.3. Maddeleri doğrultusunda Ödenmiş Sermayenin %25'ine tekabül eden 30.000.000 TL nakit temettü ödenmesine, 2020 yılı karından 117.000.0000 TL ve özkaynaklardan 15.000.000 TL ile Ödenmiş Sermayenin %110' u olan toplam 132.000.000 TL bedelsiz sermaye artırımının yapılmasına,1.5. Sermaye artırım işlemlerinin tamamlanabilmesini teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına oybirliği ile karar verildi.Eklenen DökümanlarEK: 1 KAR DAGITIM TABLOSU.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUGEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 120.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 17.680.740Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 217.239.694 204.868.757,744. Vergiler ( - ) 48.547.858 46.294.589,225. Net Dönem Kârı 168.691.630 158.574.168,536. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 7.928.708,43 7.928.708,438. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 160.762.921,57 150.645.460,1Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 1.241.262 1.241.26210. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 162.004.183,57 151.886.722,111. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit 30.000.000* Bedelsiz 117.000.00012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe 2.400.00017. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler 1.000.017,6619. Olağanüstü Yedek 10.362.903,92 245.442,4420. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 27.639.300 117.000.000 96,01 1,2053 120,5328TOPLAM 27.639.300 117.000.000 96,01 1,2053 120,5328Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıKar payı dağıtım tablosu oybirliği ile kabul edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919507BIST