***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin SPK Başvurusu.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.01.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 26.01.2021Ek AçıklamalarSayın PaydaşlarımızŞirket kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000 TL 'den 600.000.000 TL'ye çıkartılmasına karar verildiğini 18.01.2021 tarihinde yapmış olduğumuz açıklama ile duyurmuştuk.Duyurumuza istinaden, kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve süresinin uzatılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün itibariyle başvuruda bulunulmuştur.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 GEDIK TADIL METNI.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904532BIST