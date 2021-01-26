***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
26.01.2021 20:29
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin SPK Başvurusu.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.01.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 26.01.2021
Ek Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız
Şirket kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000 TL 'den 600.000.000 TL'ye çıkartılmasına karar verildiğini 18.01.2021 tarihinde yapmış olduğumuz açıklama ile duyurmuştuk.
Duyurumuza istinaden, kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve süresinin uzatılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün itibariyle başvuruda bulunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 GEDIK TADIL METNI.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904532
BIST
18:051.536
En Yüksek
|Değişim
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18:057,3583
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18:058,9476
En Yüksek
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|LIDFA
|3,85
|48.625.119
|% 10,00
|
|MAALT
|254,20
|42.965.280
|% 10,00
|
|KONTR
|44,06
|140.446.180
|% 9,99
|
|VAKFN
|8,26
|27.223.180
|% 9,99
|
|QNBFL
|132,10
|1.680.174
|% 9,99
|
|SUMAS
|70,20
|517.309
|% -10,00
|
|SONME
|75,15
|1.681.707
|% -10,00
|
|ATSYH
|9,18
|1.626.642
|% -10,00
|
|SNKRN
|29,70
|2.332.846
|% -10,00
|
|MERIT
|145,80
|270.751
|% -10,00
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|EKGYO
|2,54
|2.292.592.966
|% 2,83
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|GARAN
|9,52
|1.930.616.731
|% -0,21
|
|KARSN
|5,02
|1.783.759.796
|% -3,46
|
|KOZAL
|121,00
|1.515.642.581
|% -0,33
|
|DOHOL
|4,04
|1.169.173.508
|% 5,76
|
|EKGYO
|2,54
|2.292.592.966
|% 2,83
|
|SKBNK
|1,50
|565.953.516
|% -3,23
|
|TSKB
|1,93
|716.398.273
|% -1,53
|
|KARSN
|5,02
|1.783.759.796
|% -3,46
|
|DOHOL
|4,04
|1.169.173.508
|% 5,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3523
|7,3583
|% -0,63
|
|Euro
|8,9395
|8,9486
|% -0,57
|
|Sterlin
|10,0721
|10,1226
|% -0,19
|
|Frank
|8,2546
|8,3044
|% -0,59
|
|Riyal
|1,9555
|1,9653
|% -0,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.853
|-3,51
|
|Altın Gr.
|438
|438
|-3,39
|
|Cumhuriyet
|2.910
|2.954
|-26,00
|
|Tam
|2.898
|2.971
|-24,18
|
|Yarım
|1.401
|1.437
|-11,70
|
|Çeyrek
|703
|719
|-5,85
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|Gümüş.Ons
|25,45
|25,49
|0,12
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|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|-0,01
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|B. Petrol
|55,53
|55,53
|-0,15
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