***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Kayıtlı sermaye tavan tutarının değişmesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.01.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 26.01.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 18.02.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 19.03.2021Ek AçıklamalarSayın PaydaşlarımızŞirket kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve süresinin uzatılmasına ilişkin yaptığımız başvuru Sermaye Piyasası Kurulu' nun 18.02.2021 tarih ve 9/255 sayılı toplantısında 300.000.000 TL olarak onaylanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 TADIL METNI.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911201BIST