***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 0.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 26.01.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 18.02.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 19.03.2021Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk AçıklamalarSayın PaydaşlarımızŞirket kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000 TL 'den 300.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişikin karar 19.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı' nda kabul edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 GEDIK TADIL METNI.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919508BIST