***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 31.01.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 13.01.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 02.02.2022Ek AçıklamalarSayın PaydaşlarımızŞirket kayıtlı sermaye tavanının 300.000.000 TL 'den 600.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin kararı, 31.01.2022 tarihinde yapmış olduğumuz açıklama ile duyurmuştuk.Duyurumuza istinaden, kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin yaptığımız başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 02.02.2022 tarihinde onaylanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 TADIL METNI GEDIK.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999399BIST