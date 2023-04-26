***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavan artırımının Olağan Genel Kurul'da onaylanması hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.01.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 25.01.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 02.02.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.04.2023Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk AçıklamalarSayın PaydaşlarımızSermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü" başlıklı 6. maddesine ilişkin tadil metni 26.04.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul'unun onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.Süreç hakkında gelişmeler önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşılacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 TADIL METNI.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141456BIST