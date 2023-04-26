***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
26.04.2023 20:45
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavan artırımının Olağan Genel Kurul'da onaylanması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.01.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 25.01.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 02.02.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.04.2023
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız
Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü" başlıklı 6. maddesine ilişkin tadil metni 26.04.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul'unun onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.
Süreç hakkında gelişmeler önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 TADIL METNI.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141456
BIST
18:054.784
En Yüksek
|Değişim
|: -2,20%
|| -107,51
|Açılış
|: 4.886
|
|Önceki Kapanış
|: 4.891
|
4.901
En Düşük
4.749
18:0519,4240
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 20,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,4925
En Düşük
19,4034
18:0521,4498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1373
|Açılış
|: 22,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3600
|
21,5621
En Düşük
21,2731
18:051.240,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -6,47
|Açılış
|: 1.240,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.247,10
|
1.254,91
En Düşük
1.238,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GRTRK
|19,36
|920.239
|% 10,00
|
|EUPWR
|59,40
|50.436.540
|% 10,00
|
|ALFAS
|342,50
|829.522.228
|% 9,99
|
|KOPOL
|48,76
|3.231.763.569
|% 9,97
|
|IHAAS
|173,30
|34.640.560
|% 9,96
|
|BRKO
|4,06
|2.462.173
|% -9,98
|
|ISBTR
|39.000,00
|476.170
|% -9,97
|
|IMASM
|33,80
|179.085.515
|% -9,96
|
|YAYLA
|5,38
|194.218.333
|% -9,88
|
|SKTAS
|4,03
|68.132.432
|% -9,84
|
|THYAO
|130,00
|4.048.642.812
|% -2,77
|
|KOPOL
|48,76
|3.231.763.569
|% 9,97
|
|EREGL
|32,90
|2.889.312.329
|% -3,69
|
|ASTOR
|49,00
|2.403.858.901
|% 0,16
|
|KOZAL
|20,14
|1.993.383.700
|% -4,28
|
|EKGYO
|6,23
|772.704.495
|% -2,96
|
|ISCTR
|11,21
|1.380.664.937
|% -1,92
|
|YKBNK
|9,80
|1.090.731.611
|% -1,01
|
|KOZAL
|20,14
|1.993.383.700
|% -4,28
|
|KRDMD
|16,03
|1.527.771.302
|% -5,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4186
|19,4242
|% 0,00
|
|Euro
|21,4254
|21,4350
|% 0,57
|
|Sterlin
|24,1275
|24,2485
|% 0,38
|
|Frank
|21,6921
|21,8228
|% 0,02
|
|Riyal
|5,1613
|5,1872
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.986
|1.986
|-11,53
|
|Altın Gr.
|1.240
|1.241
|-6,47
|
|Cumhuriyet
|9.062
|9.199
|72,00
|
|Tam
|9.077
|9.277
|-12,00
|
|Yarım
|4.430
|4.530
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.222
|2.282
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,76
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|15,47
|15,48
|-0,15
|
|B. Petrol
|78,55
|78,55
|-2,04
|