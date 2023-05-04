***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
04.05.2023 18:36
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavan artırımının tescili hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.01.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 25.01.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 02.02.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.04.2023
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 04.05.2023
Ek Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız
Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü" başlıklı 6. maddesine ilişkin tadil metni 26.04.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul'unun onayına sunulmuş ve kabul edilmiş olup, söz konusu Genel Kurul 04.05.2023 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 TADIL METNI.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146972
BIST
18:054.484
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -1,62
|Açılış
|: 4.470
|
|Önceki Kapanış
|: 4.486
|
4.578
En Düşük
4.448
18:0519,4865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0182
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
19,4962
En Düşük
19,4503
18:0521,5121
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0207
|Açılış
|: 22,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3000
|
21,7061
En Düşük
21,4098
18:051.285,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 9,99
|Açılış
|: 1.285,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.275,51
|
1.302,54
En Düşük
1.271,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|POLTK
|2.330,90
|50.590.034
|% 10,00
|
|KGYO
|42,24
|13.253.347
|% 10,00
|
|ISBTR
|38.500,00
|269.500
|% 10,00
|
|SELVA
|8,59
|36.684.391
|% 9,99
|
|ORMA
|52,00
|686.570
|% 9,98
|
|PAMEL
|162,00
|47.227.685
|% -10,00
|
|SAMAT
|21,10
|53.497.870
|% -9,98
|
|KUYAS
|27,44
|113.764.354
|% -9,97
|
|IHAAS
|156,10
|14.890.998
|% -7,91
|
|ULAS
|14,98
|7.945.843
|% -6,84
|
|THYAO
|127,70
|4.269.640.637
|% -1,16
|
|EUPWR
|77,75
|3.927.230.138
|% -0,89
|
|KOZAL
|16,70
|3.476.210.239
|% 2,08
|
|EREGL
|30,92
|2.331.342.784
|% -1,21
|
|TUPRS
|66,75
|2.193.850.186
|% -3,26
|
|KOZAL
|16,70
|3.476.210.239
|% 2,08
|
|EKGYO
|5,48
|867.490.129
|% -0,90
|
|ISCTR
|10,65
|1.248.179.149
|% 0,47
|
|YKBNK
|9,34
|860.070.896
|% -0,64
|
|EREGL
|30,92
|2.331.342.784
|% -1,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4801
|19,4865
|% 0,09
|
|Euro
|21,4687
|21,5121
|% -0,10
|
|Sterlin
|24,4424
|24,5650
|% 0,29
|
|Frank
|21,9164
|22,0485
|% 0,05
|
|Riyal
|5,1804
|5,2064
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.050
|2.050
|11,11
|
|Altın Gr.
|1.285
|1.286
|10,12
|
|Cumhuriyet
|9.192
|9.331
|104,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.520
|4.632
|17,00
|
|Çeyrek
|2.260
|2.309
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,93
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|16,24
|16,26
|0,24
|
|B. Petrol
|72,47
|72,47
|0,14
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SAMAT
Yüzde -9.98 oranında düşüşle 21.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 333, 321 adet işlem
-
17:58EGSER
Yüzde -78.78 oranında düşüşle 4.88 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 812, 019 adet işlem
-
17:57KRGYO
Yüzde -4.82 oranında düşüşle 18.75 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 549, 644 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 4, 451 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 79 altında . İşlem hacmi 37, 354.00 milyon TL de
-
17:56EGSER
Yüzde -78.83 oranında düşüşle 4.87 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 776, 916 adet işlem