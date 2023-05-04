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***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

04.05.2023 18:36
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavan artırımının tescili hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.01.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 25.01.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 02.02.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.04.2023
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 04.05.2023

Ek Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız
Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü" başlıklı 6. maddesine ilişkin tadil metni 26.04.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul'unun onayına sunulmuş ve kabul edilmiş olup, söz konusu Genel Kurul 04.05.2023 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 TADIL METNI.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146972


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Tam 9.133 9.385 -99,00  
Yarım 4.520 4.632 17,00  
Çeyrek 2.260 2.309 -6,00  
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