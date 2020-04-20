***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR-Eurasia Rating, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ni gözden geçirme sürecinde, yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notunu ‘AA (Trk)', Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu ise ‘A-1+(Trk) , görünümlerini ise ‘Stabil' olarak teyit etmiştir. Ayrıca Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları'nı ülke tavanı olan ‘BB+' olarak, görünümlerini ise ‘Negatif' olarak belirlemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839340BIST