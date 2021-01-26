***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
26.01.2021 14:52
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 26.01.2021 tarih BİAŞ-2-338 sayılı yazısına istinaden açıklamamız aşağıdadır. Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904425
BIST
16:351.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,34
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.540
|
1.549
En Düşük
1.517
16:357,3566
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0480
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4351
En Düşük
7,3409
16:358,9488
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0510
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0211
En Düşük
8,9163
16:35440,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,79
|Açılış
|: 440,00
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,16
En Düşük
437,66
BIST En Aktif Hisseler16:35
|MAALT
|254,20
|42.125.911
|% 10,00
|
|KONTR
|44,06
|139.458.267
|% 9,99
|
|LUKSK
|44,04
|5.907.734
|% 9,99
|
|VAKFN
|8,26
|26.570.640
|% 9,99
|
|QNBFL
|132,10
|1.149.793
|% 9,99
|
|KAPLM
|43,56
|6.248.276
|% -10,00
|
|ATSYH
|9,18
|1.210.916
|% -10,00
|
|MERIT
|145,80
|147.695
|% -10,00
|
|SONME
|75,15
|1.032.035
|% -10,00
|
|POLTK
|441,50
|2.040.172
|% -9,99
|
|EKGYO
|2,52
|1.710.157.548
|% 2,02
|
|GARAN
|9,59
|1.606.938.682
|% 0,52
|
|KARSN
|5,71
|1.314.778.689
|% 9,81
|
|KOZAL
|120,30
|1.083.552.989
|% -0,91
|
|KRDMD
|6,88
|764.161.041
|% -1,57
|
|EKGYO
|2,52
|1.710.157.548
|% 2,02
|
|TSKB
|1,95
|637.571.006
|% -0,51
|
|SKBNK
|1,52
|458.538.549
|% -1,94
|
|KARSN
|5,71
|1.314.778.689
|% 9,81
|
|IHLGM
|1,53
|368.643.266
|% -2,55
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3528
|7,3566
|% -0,65
|
|Euro
|8,9439
|8,9488
|% -0,57
|
|Sterlin
|10,0399
|10,0902
|% -0,51
|
|Frank
|8,2457
|8,2954
|% -0,70
|
|Riyal
|1,9545
|1,9643
|% -0,68
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|2,96
|
|Altın Gr.
|438
|438
|-3,67
|
|Cumhuriyet
|2.908
|2.952
|-28,00
|
|Tam
|2.894
|2.967
|-28,16
|
|Yarım
|1.399
|1.435
|-13,62
|
|Çeyrek
|702
|718
|-6,81
|
|Gümüş.Ons
|25,54
|25,56
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,01
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,91
|55,91
|0,23
|
Seans Raporu
16:35
daha fazla
-
16:47PARSN
Yüzde 5.21 oranında artışla 34.32 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 877, 103 adet işlem
-
16:46YGYO
Yüzde 7.25 oranında artışla 2.07 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 699, 933 adet işlem
-
16:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 37 artarak (% 0.32 ) 1, 358
-
16:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DIRIT, IZMDC, MAALT, INVEO, SEKUR, QNBFL, MMCAS, GLBMD, TACTR, KONTR
-
16:45
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KAPLM, SONME, SNPAM, MERIT, COSMO, UMPAS, ATSYH, POLTK