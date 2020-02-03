***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.02.2020 19:46
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim kurulu üyeleri 03.02.2020 tarihinde şirket merkezinde toplandı.
1. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kuşadası Şubesi adı altında faaliyet gösteren Kuşadası Şubemizin, yatırımcılara daha iyi fiziki şartlarda hizmet verebilmek amacıyla, faaliyet gösterdiği "Türkmen Mah. Tümen Sok. No : 1 / 4 Kuşadası / Aydın" adresinden "Türkmen Mah. Atatürk Bulvarı Dış Kapı No : 68/2 İç Kapı No : 3 Kuşadası / Aydın" adresine nakledilmesine,
2. Kuşadası Şubesinin 03.02.2020 tarihi itibarı ile yeni adresinde faaliyet göstermesine,
3. İşbu kararın tescil ve ilanına, adres değişikliği hakkında ilgili merciilere gerekli bilgilerin verilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816815
BIST
18:05119.243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 119.437
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
119.784
En Düşük
118.762
18:055,9861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 5,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9750
|
5,9863
En Düşük
5,9822
18:056,6241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0042
|Açılış
|: 6,6080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6210
|
6,6241
En Düşük
6,6183
18:05303,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -2,05
|Açılış
|: 303,27
|
|Önceki Kapanış
|: 305,37
|
306,44
En Düşük
302,18
BIST En Aktif Hisseler
|DITAS
|11,46
|7.820.129
|% 20,00
|
|CELHA
|9,96
|4.624.450
|% 20,00
|
|RYSAS
|8,49
|18.982.194
|% 19,92
|
|RYGYO
|7,78
|9.645.475
|% 19,88
|
|ISATR
|253.000,00
|253.000
|% 15,00
|
|SODSN
|14,40
|111.454
|% -10,00
|
|BEYAZ
|4,14
|2.889.135
|% -9,80
|
|ATSYH
|1,05
|134.115
|% -7,08
|
|EGCYO
|0,44
|122.850
|% -6,38
|
|KPHOL
|3,02
|55.794
|% -5,63
|
|THYAO
|13,84
|1.707.432.683
|% 1,17
|
|SISE
|5,58
|1.164.710.649
|% 0,36
|
|ODAS
|2,19
|632.194.439
|% 3,30
|
|PETKM
|4,11
|569.432.115
|% 1,99
|
|TRKCM
|4,11
|566.200.081
|% 1,99
|
|ODAS
|2,19
|632.194.439
|% 3,30
|
|SISE
|5,58
|1.164.710.649
|% 0,36
|
|TSPOR
|3,06
|445.688.090
|% 12,50
|
|PETKM
|4,11
|569.432.115
|% 1,99
|
|ALBRK
|1,70
|228.398.456
|% 0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7527
|7,7916
|% -1,61
|
|Frank
|6,1687
|6,2059
|% -0,32
|
|Riyal
|1,5904
|1,5984
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.575
|1.575
|-1,26
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-2,10
|
|Cumhuriyet
|2.009
|2.040
|-11,00
|
|Tam
|2.001
|2.051
|-9,78
|
|Yarım
|967
|992
|-4,73
|
|Çeyrek
|485
|496
|-2,36
|
|Gümüş.Ons
|17,64
|17,68
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|0,00
|
|B. Petrol
|54,41
|54,41
|0,25
|