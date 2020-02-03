***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim kurulu üyeleri 03.02.2020 tarihinde şirket merkezinde toplandı.1. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kuşadası Şubesi adı altında faaliyet gösteren Kuşadası Şubemizin, yatırımcılara daha iyi fiziki şartlarda hizmet verebilmek amacıyla, faaliyet gösterdiği "Türkmen Mah. Tümen Sok. No : 1 / 4 Kuşadası / Aydın" adresinden "Türkmen Mah. Atatürk Bulvarı Dış Kapı No : 68/2 İç Kapı No : 3 Kuşadası / Aydın" adresine nakledilmesine,2. Kuşadası Şubesinin 03.02.2020 tarihi itibarı ile yeni adresinde faaliyet göstermesine,3. İşbu kararın tescil ve ilanına, adres değişikliği hakkında ilgili merciilere gerekli bilgilerin verilmesine karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816815BIST