***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 12 Mart 2020 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri:II N17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında, Sayın Meltem Akol' un, ilk yapılacak olan Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve iş bu kararın tescil ve ilanına karar verilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemize ilişkin özgeçmiş aşağıda tarafınıza sunulmuştur. MELTEM AKOL İstanbul Amerikan Robert Lisesi'nin ardından, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1991 yılında mezun oldu. 1992 yılından beri Türkiye'de türünün ilk örneği ve en karmaşığı olarak nitelendirilebilecek pek çok uluslararası ve büyük ölçekli birleşme ve devralma, sermaye piyasası ve özelleştirme projesinde hukuki danışman olarak görev aldı. Meslek hayatı boyunca uluslararası değerlendirme kuruluşları ve yayınları tarafından Türkiye'nin en iyi avukatlarından biri olarak gösterildi ve uluslararası arenada kabul gördü. 2003 yılında Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yüksek lisansını tamamladı ve uzun yıllardır çalışmakta olduğu, Türkiye'de ilk'lerden biri olarak faaliyet gösteren saygın bir yabancı hukuk bürosunun Istanbul ofisini Ortak Avukat olarak 2015 yılına kadar başarıyla yönetti. 2015 yılı sonunda yeniden yapılandırdığı Akol Avukatlık Bürosu ile Türkiye'nin önemli projelerine hukuki danışmanlığı ile imza atmaya devam etmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827742BIST