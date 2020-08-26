***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız Bugün gerçekleşen Yönetim Kurulu toplantımızda aşağıdaki karar alınmıştır. Gedik Yatırım olarak, ülkemizdeki girişimlere yatırım yapmak ve onlara değer katmak için bir Girişim Sermaye Yatırım Ortaklığı kurulması için sürecin başlatılmasına karar verilmiştir. İlgili şirketin - 25 milyon TL sermayeli olmasına, - Gerekli izinlerin alınması için ivedi çalışmaya başlanmasına, - Sürecin CEO'muz Onur Topaç ve ekibi tarafından yönetilmesine karar verilmiştir. Sonraki süreçlerle ilgili bilgilendirme yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871318BIST