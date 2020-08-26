***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.08.2020 18:37
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Bugün gerçekleşen Yönetim Kurulu toplantımızda aşağıdaki karar alınmıştır. Gedik Yatırım olarak, ülkemizdeki girişimlere yatırım yapmak ve onlara değer katmak için bir Girişim Sermaye Yatırım Ortaklığı kurulması için sürecin başlatılmasına karar verilmiştir. İlgili şirketin - 25 milyon TL sermayeli olmasına, - Gerekli izinlerin alınması için ivedi çalışmaya başlanmasına, - Sürecin CEO'muz Onur Topaç ve ekibi tarafından yönetilmesine karar verilmiştir. Sonraki süreçlerle ilgili bilgilendirme yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871318
BIST
18:051.099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,86
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.105
En Düşük
1.086
18:057,3847
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0055
|Açılış
|: 7,4040
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,4161
En Düşük
7,3356
18:058,7264
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0202
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7650
|
8,7855
En Düşük
8,6628
18:05460,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,21
|Açılış
|: 460,66
|
|Önceki Kapanış
|: 458,44
|
461,86
En Düşük
450,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DMSAS
|5,94
|87.804.809
|% 10,00
|
|CRDFA
|7,59
|19.605.785
|% 10,00
|
|INTEM
|15,73
|3.486.880
|% 10,00
|
|IZMDC
|21,56
|17.593.273
|% 10,00
|
|KENT
|408,10
|5.677.895
|% 10,00
|
|YONGA
|25,00
|234.093
|% -6,86
|
|MRSHL
|126,10
|1.858.065
|% -6,52
|
|CEOEM
|4,04
|29.606.616
|% -6,48
|
|DGGYO
|12,67
|115.923.848
|% -6,43
|
|SASA
|15,13
|889.452.017
|% -6,02
|
|SISE
|6,25
|2.368.000.438
|% 4,52
|
|PETKM
|4,03
|1.147.167.864
|% -1,95
|
|GARAN
|6,90
|1.034.929.099
|% 1,92
|
|GUSGR
|6,58
|958.754.153
|% 5,62
|
|SASA
|15,13
|889.452.017
|% -6,02
|
|SISE
|6,25
|2.368.000.438
|% 4,52
|
|PETKM
|4,03
|1.147.167.864
|% -1,95
|
|YKBNK
|2,07
|497.714.867
|% 0,49
|
|EKGYO
|1,86
|389.281.586
|% -1,06
|
|TRKCM
|4,09
|785.989.937
|% 3,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3748
|7,3847
|% -0,07
|
|Euro
|8,7170
|8,7264
|% -0,23
|
|Sterlin
|9,6997
|9,7484
|% 0,04
|
|Frank
|8,0899
|8,1386
|% -0,29
|
|Riyal
|1,9613
|1,9711
|% -0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.946
|17,36
|
|Altın Gr.
|461
|461
|2,87
|
|Cumhuriyet
|3.046
|3.092
|12,00
|
|Tam
|3.037
|3.114
|10,11
|
|Yarım
|1.468
|1.506
|4,89
|
|Çeyrek
|736
|753
|2,45
|
|Gümüş.Ons
|27,11
|27,14
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,42
|0,11
|
|B. Petrol
|46,18
|46,18
|-0,11
|