***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız Ülkemizdeki ve dünyadaki teknoloji trendlerini yakından takip eden s¸irketimiz giris¸imcilik ekosistemini tek bir çatı altında bulus¸turmak, ülkemizdeki girişimlerin daha hızlı finansman kaynaklarına erişmesi, çok yönlü desteklenmesine ve yatırımcıların halka açık olmayan teknoloji şirketlerindeki hisselerini likide dönüştürebilmesine zemin yaratmak amacıyla yeni bir s¸irket kurulmasına karar vermis¸tir -En kısa zamanda 50.000 TL sermaye ile Anonim S¸irket kurulmasına, -1.5 Milyon TL'ye kadar ek yatırım yapılmasına, -Bütün süreci CEO'muz Onur Topaç ve ekibinin yürütmesine karar verilmis¸tir. Yerli ve milli ekonomimizin ve giris¸imcilik ekosisteminin büyümesine olumlu katkıda bulunması amaçlanan yeni giris¸imimiz, StartupBorsa ismiyle hayatına bas¸layacaktır. Sonraki süreçlerle ilgili bilgilendirme yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871319BIST