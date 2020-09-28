***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.09.2020 09:45
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız 25.09.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantımızda aşağıdaki karar alınmıştır. 1. "HiVC Giris¸im Sermayesi Yatırım Ortaklıgˆı A.S¸." unvanlı s¸irketin Sermaye Piyasası Kurulu kurulus¸ izni ic¸in bas¸vurulması, 2. 25 Milyon TL sermaye ile kurulacak olan "HiVC Giris¸im Sermayesi Yatırım Ortaklıgˆı A.S¸." unvanlı s¸irkete 250.000 Adet A Grubu imtiyazlı pay ve 21.037.500 Adet B Grubu pay kars¸ılıgˆı olmak u¨zere toplam sermayesinin %85,15' ine tekabu¨l eden 21.287.500TL ile is¸tirak edilmesine, 3. Toplam is¸tirak tutarı olan 21.287.500 TL'nin kurulus¸ iznini takiben ilgili Ticaret Sicil Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ nezdinde tescili is¸lemleri sırasında o¨denmesine karar verilmis¸tir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876892
BIST
10:041.129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,97
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.124
|
1.129
En Düşük
1.124
10:047,7425
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0843
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6900
|
7,8569
En Düşük
7,6453
10:049,0036
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0964
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9150
|
9,1385
En Düşük
8,8904
10:04462,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 4,33
|Açılış
|: 462,88
|
|Önceki Kapanış
|: 458,49
|
470,15
En Düşük
457,57
BIST En Aktif Hisseler10:04
|TLMAN
|37,42
|3.502.250
|% 9,99
|
|TKURU
|855,40
|5.256.433
|% 9,99
|
|MERKO
|9,92
|2.574.121
|% 9,98
|
|YAPRK
|48,50
|3.235.616
|% 9,98
|
|SUMAS
|47,22
|403.306
|% 9,97
|
|YONGA
|42,90
|1.192.019
|% -9,99
|
|MMCAS
|6,86
|1.054.924
|% -9,97
|
|OYLUM
|4,93
|2.336.041
|% -9,87
|
|AYCES
|93,50
|1.531.939
|% -8,42
|
|ARMDA
|61,20
|2.971.321
|% -7,27
|
|SISE
|7,27
|194.563.251
|% 2,83
|
|GARAN
|7,18
|73.690.046
|% 0,14
|
|ASELS
|17,33
|43.635.284
|% 0,64
|
|PETKM
|4,20
|39.999.641
|% -0,47
|
|ODAS
|2,70
|39.791.133
|% 0,37
|
|SISE
|7,27
|194.563.251
|% 2,83
|
|ODAS
|2,70
|39.791.133
|% 0,37
|
|GARAN
|7,18
|73.690.046
|% 0,14
|
|TSKB
|1,12
|10.703.234
|% 0,00
|
|PETKM
|4,20
|39.999.641
|% -0,47
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7377
|7,7425
|% 1,10
|
|Euro
|8,9968
|9,0036
|% 1,08
|
|Sterlin
|9,8541
|9,9035
|% 1,25
|
|Frank
|8,2907
|8,3406
|% 0,94
|
|Riyal
|2,0559
|2,0663
|% 1,00
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-1,02
|
|Altın Gr.
|463
|463
|4,38
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.105
|7,00
|
|Tam
|3.046
|3.121
|17,87
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|8,64
|
|Çeyrek
|738
|755
|4,32
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,82
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|5,66
|5,67
|0,03
|
|B. Petrol
|42,05
|42,05
|-0,36
|
Seans Raporu
10:04
daha fazla
-
10:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, TKFEN, PETKM
-
10:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SISE, SODA, TRKCM
-
10:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 95 artarak (% 0.29 ) 1, 033
-
10:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATSYH, KERVN, BALAT, IHLAS, MAKTK, SUMAS, TKURU, VANGD, SKBNK, SODSN
-
10:19
Tabandan işlem gören hisse senetleri : YONGA, MMCAS