***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.08.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız 25.09.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantımızda aşağıdaki karar alınmıştır. 1. "HiVC Giris¸im Sermayesi Yatırım Ortaklıgˆı A.S¸." unvanlı s¸irketin Sermaye Piyasası Kurulu kurulus¸ izni ic¸in bas¸vurulması, 2. 25 Milyon TL sermaye ile kurulacak olan "HiVC Giris¸im Sermayesi Yatırım Ortaklıgˆı A.S¸." unvanlı s¸irkete 250.000 Adet A Grubu imtiyazlı pay ve 21.037.500 Adet B Grubu pay kars¸ılıgˆı olmak u¨zere toplam sermayesinin %85,15' ine tekabu¨l eden 21.287.500TL ile is¸tirak edilmesine, 3. Toplam is¸tirak tutarı olan 21.287.500 TL'nin kurulus¸ iznini takiben ilgili Ticaret Sicil Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ nezdinde tescili is¸lemleri sırasında o¨denmesine karar verilmis¸tir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876892BIST