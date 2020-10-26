***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.10.2020 18:18
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız
Yönetim kurulu üyeleri 26.10.2020 tarihinde şirket merkezinde toplandı.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Çankaya Şubesi adı altında faaliyet gösteren Çankaya Şubemizin, yatırımcılara daha iyi fiziki şartlarda hizmet verebilmek amacıyla, faaliyet gösterdiği " Simon Bolivar Cad. No : 8/6 Çankaya / ANKARA" adresinden " Yıldızevler Mahallesi 714. Sokak Dış Kapı No : 5 İç Kapı No : 38 Vizyon Plaza Çankaya/Ankara " adresine nakledilmesine,
1. Çankaya Şubesinin 26.10.2020 tarihi itibarı ile yeni adresinde faaliyet göstermesine,
2. İşbu kararın tescil ve ilanına, adres değişikliği hakkında ilgili merciilere gerekli bilgilerin verilmesine karar verildi.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884012
BIST
18:051.144
En Yüksek
|Değişim
|: -3,88%
|| -46,18
|Açılış
|: 1.184
|
|Önceki Kapanış
|: 1.191
|
1.184
En Düşük
1.142
18:058,0876
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,1205
|Açılış
|: 41,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 42,0700
|
8,0986
En Düşük
7,9313
18:059,5625
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1133
|Açılış
|: 14,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0700
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9,5717
En Düşük
9,4241
18:056,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,00
|Açılış
|: 6,31
|
|Önceki Kapanış
|: 6,31
|
6,38
En Düşük
6,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARTN
|1.362,00
|248.950.127
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,76
|1.405.570
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,63
|2.168.537
|% 10,00
|
|RTALB
|49,52
|264.935.532
|% 10,00
|
|LKMNH
|12,88
|182.203.871
|% 9,99
|
|TEKTU
|1,71
|115.630.601
|% -10,00
|
|TMPOL
|9,18
|4.636.822
|% -10,00
|
|BAGFS
|17,28
|38.364.575
|% -10,00
|
|EUKYO
|3,33
|949.236
|% -10,00
|
|YONGA
|30,78
|1.897.897
|% -10,00
|
|TSKB
|1,92
|3.377.633.620
|% 5,49
|
|ECILC
|7,38
|1.578.660.885
|% 3,22
|
|GARAN
|6,77
|1.168.967.449
|% -4,24
|
|SISE
|6,30
|997.588.428
|% -7,49
|
|FENER
|36,96
|782.732.090
|% -2,63
|
|TSKB
|1,92
|3.377.633.620
|% 5,49
|
|SKBNK
|1,71
|708.301.917
|% -8,56
|
|EKGYO
|1,68
|552.046.826
|% -7,69
|
|KRDMD
|3,33
|741.078.136
|% -4,31
|
|IHLAS
|1,16
|260.047.795
|% -9,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0817
|8,0877
|% 1,51
|
|Euro
|9,5512
|9,5606
|% 1,18
|
|Sterlin
|10,4901
|10,5427
|% 1,23
|
|Frank
|8,8712
|8,9247
|% 1,09
|
|Riyal
|2,1485
|2,1593
|% 1,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.902
|-0,35
|
|Altın Gr.
|495
|495
|7,63
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.324
|67,00
|
|Tam
|3.264
|3.345
|54,81
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|26,51
|
|Çeyrek
|791
|809
|13,25
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,27
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,01
|
|B. Petrol
|40,66
|40,66
|-1,41
|