***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın PaydaşlarımızYönetim kurulu üyeleri 26.10.2020 tarihinde şirket merkezinde toplandı.Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Çankaya Şubesi adı altında faaliyet gösteren Çankaya Şubemizin, yatırımcılara daha iyi fiziki şartlarda hizmet verebilmek amacıyla, faaliyet gösterdiği " Simon Bolivar Cad. No : 8/6 Çankaya / ANKARA" adresinden " Yıldızevler Mahallesi 714. Sokak Dış Kapı No : 5 İç Kapı No : 38 Vizyon Plaza Çankaya/Ankara " adresine nakledilmesine,1. Çankaya Şubesinin 26.10.2020 tarihi itibarı ile yeni adresinde faaliyet göstermesine,2. İşbu kararın tescil ve ilanına, adres değişikliği hakkında ilgili merciilere gerekli bilgilerin verilmesine karar verildi.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884012BIST