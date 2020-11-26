***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.11.2020 21:40
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.09.2020 - 30.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Ülkemizdeki ve dünyadaki teknoloji trendlerini yakından takip eden şirketimiz girişimcilik ekosistemini tek bir çatı altında buluşturmak, ülkemizdeki girişimlerin daha hızlı finansman kaynaklarına erişmesi, çok yönlü desteklenmesine ve yatırımcıların halka açık olmayan teknoloji şirketlerindeki hisselerini likide dönüştürebilmesine zemin yaratmak amacıyla yeni bir şirket kurulmasına karar verildiğini 28.09.2020 tarihindeki açıklamamız ile kamuoyuna duyurmuştuk. Bu açıklamamıza istinaden, 50.000 TL sermaye ile Startup Bilişim Teknoloji ve Danışmanlık Anonim Şirketi' nin kuruluş işlemleri 25.11.2020 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. Yerli ve milli ekonomimizin ve girişimcilik ekosisteminin büyümesine olumlu katkıda bulunması amaçlanan yeni girişimimiz, Startup Bilişim Teknoloji ve Danışmanlık A.Ş. ismiyle hayatına başlamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890207
BIST
18:051.342
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 17,02
|Açılış
|: 1.335
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.344
En Düşük
1.326
18:057,8727
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -0,0795
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0000
|
7,9672
En Düşük
7,8461
18:059,3992
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,0824
|Açılış
|: 9,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5000
|
9,5158
En Düşük
9,3511
18:05457,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -4,03
|Açılış
|: 458,01
|
|Önceki Kapanış
|: 461,97
|
464,12
En Düşük
457,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RYSAS
|9,68
|137.641.065
|% 10,00
|
|KLNMA
|73,70
|24.794.259
|% 10,00
|
|LOGO
|108,90
|66.182.354
|% 10,00
|
|BASCM
|10,45
|372.858
|% 10,00
|
|COSMO
|7,81
|368.582
|% 10,00
|
|POLTK
|383,40
|1.327.996
|% -9,98
|
|MARKA
|6,41
|20.505.569
|% -9,97
|
|IZTAR
|13,76
|1.837.469
|% -9,95
|
|SANFM
|13,66
|669.176
|% -9,95
|
|VANGD
|8,01
|1.647.887
|% -8,35
|
|GARAN
|9,34
|3.643.615.376
|% 2,98
|
|THYAO
|12,20
|2.123.823.892
|% 1,75
|
|KRDMD
|5,18
|2.040.240.983
|% -0,38
|
|YKBNK
|3,07
|1.526.352.772
|% 1,99
|
|EKGYO
|2,08
|818.043.571
|% 1,46
|
|YKBNK
|3,07
|1.526.352.772
|% 1,99
|
|GARAN
|9,34
|3.643.615.376
|% 2,98
|
|KRDMD
|5,18
|2.040.240.983
|% -0,38
|
|EKGYO
|2,08
|818.043.571
|% 1,46
|
|TSKB
|2,67
|616.593.402
|% -1,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8632
|7,8727
|% -1,00
|
|Euro
|9,3779
|9,3992
|% -0,87
|
|Sterlin
|10,4774
|10,5299
|% -1,33
|
|Frank
|8,6431
|8,6951
|% -0,93
|
|Riyal
|2,0915
|2,1020
|% -1,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.810
|2,60
|
|Altın Gr.
|457
|458
|-3,99
|
|Cumhuriyet
|3.056
|3.102
|-39,00
|
|Tam
|3.041
|3.120
|-37,86
|
|Yarım
|1.470
|1.509
|-18,31
|
|Çeyrek
|737
|755
|-9,16
|
|Gümüş.Ons
|23,31
|23,34
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|5,90
|5,90
|-0,07
|
|B. Petrol
|47,75
|47,75
|-0,78
|