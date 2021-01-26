***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.01.2021 20:29
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız
Yönetim kurulu üyeleri 26.01.2021 tarihinde şirket merkezinde toplandı.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İzmir Şubesi adı altında faaliyet gösteren İzmir Şubemizin, yatırımcılara daha iyi fiziki şartlarda hizmet verebilmek amacıyla, faaliyet gösterdiği "Kültür Mahallesi Cumhuriyet Blv. No : 139/31 Konak/İzmir" adresinden " Akdeniz Mah. Akdeniz Cad. Dış Kapı No : 1 İç Kapı No : 303 Konak / İZMİR" adresine nakledilmesine,
1. İzmir Şubesinin 26.01.2021 tarihi itibarı ile yeni adresinde faaliyet göstermesine,
2. İşbu kararın tescil ve ilanına, adres değişikliği hakkında ilgili merciilere gerekli bilgilerin verilmesine karar verildi.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904533
BIST
18:051.536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -4,10
|Açılış
|: 1.538
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|Önceki Kapanış
|: 1.540
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1.549
En Düşük
1.517
18:057,3455
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
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|Açılış
|: 7,3500
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|Önceki Kapanış
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7,4351
En Düşük
7,3348
18:058,9333
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|: 437,64
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|Önceki Kapanış
|: 441,79
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444,16
En Düşük
436,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LIDFA
|3,85
|48.625.119
|% 10,00
|
|MAALT
|254,20
|42.965.280
|% 10,00
|
|KONTR
|44,06
|140.446.180
|% 9,99
|
|VAKFN
|8,26
|27.223.180
|% 9,99
|
|QNBFL
|132,10
|1.680.174
|% 9,99
|
|SUMAS
|70,20
|517.309
|% -10,00
|
|SONME
|75,15
|1.681.707
|% -10,00
|
|ATSYH
|9,18
|1.626.642
|% -10,00
|
|SNKRN
|29,70
|2.332.846
|% -10,00
|
|MERIT
|145,80
|270.751
|% -10,00
|
|EKGYO
|2,54
|2.292.592.966
|% 2,83
|
|GARAN
|9,52
|1.930.616.731
|% -0,21
|
|KARSN
|5,02
|1.783.759.796
|% -3,46
|
|KOZAL
|121,00
|1.515.642.581
|% -0,33
|
|DOHOL
|4,04
|1.169.173.508
|% 5,76
|
|EKGYO
|2,54
|2.292.592.966
|% 2,83
|
|SKBNK
|1,50
|565.953.516
|% -3,23
|
|TSKB
|1,93
|716.398.273
|% -1,53
|
|KARSN
|5,02
|1.783.759.796
|% -3,46
|
|DOHOL
|4,04
|1.169.173.508
|% 5,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3403
|7,3455
|% -0,80
|
|Euro
|8,9267
|8,9333
|% -0,74
|
|Sterlin
|10,0688
|10,1193
|% -0,22
|
|Frank
|8,2545
|8,3042
|% -0,59
|
|Riyal
|1,9548
|1,9646
|% -0,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.853
|-3,43
|
|Altın Gr.
|438
|438
|-3,61
|
|Cumhuriyet
|2.910
|2.954
|-26,00
|
|Tam
|2.898
|2.971
|-24,18
|
|Yarım
|1.401
|1.437
|-11,70
|
|Çeyrek
|703
|719
|-5,85
|
|Gümüş.Ons
|25,45
|25,48
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,64
|55,64
|-0,04
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