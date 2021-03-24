***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın PaydaşlarımızYönetim Kurulu' nun 24.03.2021 tarihinde aldığı karar doğrultusunda, Sayın Emre Kavaklı Kurumsal Finansman Bölümü'nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. Genel Müdür Yardımcımıza ilişkin özgeçmiş aşağıda tarafınıza sunulmuştur.EMRE KAVAKLI2000 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 2001 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nda uzman yardımcısı olarak göreve başladı. Yaklaşık 20 yıl görev yaptığı Sermaye Piyasası Kurulu'nda Ortaklıklar Finansmanı Dairesi'nde uzmanlık, daire başkan yardımcılığı ve daire başkanlığı görevlerinde, Kurumsal Yatırımcılar Dairesinde ise başuzmanlık görevinde bulundu. Sn. Kavaklı'nın London School of Economics'ten muhasebe ve hukuk alanında yüksek lisans derecesi de bulunmaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920298BIST