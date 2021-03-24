***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.03.2021 21:05
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız
Yönetim Kurulu' nun 24.03.2021 tarihinde aldığı karar doğrultusunda, Sayın Emre Kavaklı Kurumsal Finansman Bölümü'nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. Genel Müdür Yardımcımıza ilişkin özgeçmiş aşağıda tarafınıza sunulmuştur.
EMRE KAVAKLI
2000 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 2001 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nda uzman yardımcısı olarak göreve başladı. Yaklaşık 20 yıl görev yaptığı Sermaye Piyasası Kurulu'nda Ortaklıklar Finansmanı Dairesi'nde uzmanlık, daire başkan yardımcılığı ve daire başkanlığı görevlerinde, Kurumsal Yatırımcılar Dairesinde ise başuzmanlık görevinde bulundu. Sn. Kavaklı'nın London School of Economics'ten muhasebe ve hukuk alanında yüksek lisans derecesi de bulunmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920298
BIST
18:051.414
En Yüksek
|Değişim
|: 2,64%
|| 36,43
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.422
En Düşük
1.372
18:057,9231
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0169
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8750
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8,0444
En Düşük
7,8310
18:059,4229
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0385
|Açılış
|: 9,3350
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|Önceki Kapanış
|: 9,3450
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9,5332
En Düşük
9,2761
18:05441,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,45
|Açılış
|: 441,39
|
|Önceki Kapanış
|: 440,94
|
447,20
En Düşük
435,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KSTUR
|286,00
|586.480
|% 10,00
|
|ARENA
|54,45
|50.924.233
|% 10,00
|
|ISGSY
|18,70
|6.148.125
|% 10,00
|
|KONYA
|1.171,60
|68.411.898
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,39
|6.776.585
|% 10,00
|
|CASA
|125,40
|2.765.481
|% -9,98
|
|SERVE
|15,50
|234.017
|% -8,61
|
|LUKSK
|70,00
|9.393.722
|% -5,34
|
|GSRAY
|3,62
|488.728.723
|% -4,23
|
|BJKAS
|5,73
|278.301.765
|% -3,54
|
|GARAN
|7,20
|7.195.729.580
|% 0,14
|
|SASA
|47,30
|2.034.869.886
|% 8,39
|
|PETKM
|5,62
|1.038.902.353
|% 4,66
|
|FROTO
|207,20
|966.512.905
|% 2,03
|
|SISE
|7,38
|943.995.297
|% 4,38
|
|GARAN
|7,20
|7.195.729.580
|% 0,14
|
|TSKB
|1,46
|380.887.131
|% 5,80
|
|YKBNK
|2,23
|598.046.708
|% 1,83
|
|SKBNK
|1,19
|261.802.416
|% 7,21
|
|EKGYO
|1,91
|408.952.063
|% 3,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9168
|7,9231
|% -0,21
|
|Euro
|9,3762
|9,4229
|% -0,41
|
|Sterlin
|10,8212
|10,8754
|% -0,61
|
|Frank
|8,4369
|8,4877
|% -0,36
|
|Riyal
|2,1062
|2,1167
|% -0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.734
|6,54
|
|Altın Gr.
|442
|442
|0,84
|
|Cumhuriyet
|2.916
|2.960
|11,00
|
|Tam
|2.905
|2.980
|16,38
|
|Yarım
|1.404
|1.442
|7,92
|
|Çeyrek
|704
|721
|3,97
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,12
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,00
|
|B. Petrol
|64,09
|64,09
|3,30
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59GUBRF
Yüzde 8.55 oranında artışla 76.85 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 850, 413 adet işlem
-
17:58HURGZ
Yüzde 6.74 oranında artışla 1.90 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 593, 906 adet işlem
-
17:57FORMT
Yüzde 5.65 oranında artışla 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 254, 035 adet işlem
-
17:56HLGYO
Yüzde 5.26 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 111, 392 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 406 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 1 üstünde . İşlem hacmi 28, 206.00 milyon TL de