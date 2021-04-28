***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın PaydaşlarımızYönetim Kurulu Üyeleri 28.04.2021 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki konuyu görüşerek karara bağlamışlardır.Bilgi Teknolojileri Bölümü'nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Sayın Özkan Öz'ün, Uluslararası Kurumsal Satış Bölümü'nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Sayın Mehmet Emir Tayman'ın 28.04.2021 tarihi itibariyle atanmasına karar verilmiştir.Genel Müdür Yardımcılarımıza ilişkin özgeçmişler aşağıda tarafınıza sunulmuştur.ÖZKAN ÖZ2008 yılında Ahmet Yesevi Universitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği'nden mezun oldu. 1996-2000 yılları arasında çeşitli teknoloji firmalarında çalıştıktan sonra 2000 yılında Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'de Uzman olarak göreve başladı. Yaklaşık 19 yıl görev yaptığı Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'de Bilgi Teknolojileri bölümünde ve son 5 yılında Satış bölümü içerisinde çeşitli uzmanlık ve yöneticilik görevlerinde, son 1,5 yıllık dönemde de Radore Veri Merkezi Hizmetleri A.Ş.'de Teknoloji Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.MEHMET EMİR TAYMAN2002 yılında ABD'de Babson College'de Finans ve Girişimcilik alanında Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, 2005-2007 Global Menkul Degerler, 2008-2010 Eczacıbaşı Menkul Değerler'de Yurtdışı Kurumsal Satış bölümlerinde satış ve trading kariyerini sürdürmüştür. 2010 yılında Denizbank'in iştiraki Ekspres Yatırım'a transfer olan Emir Tayman, Bölüm Müdürü ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinin ardından 2013-2016 arasında Deniz Yatırım çatısı altında Yurtdışı Kurumsal Satış'tan sorumlu GMY olarak görev yapmıştır. Şubat 2017'den bu yana Gedik Yatırım'da Uluslararası Kurumsal Satış Bölümü'nde Direktör olarak görev yapmaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932003BIST