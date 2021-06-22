***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.06.2021 18:44
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız
Şirketimizin "Zafer Mah. Cumhuriyet Bulvarı Dış Kapı No : 9T1 İç Kapı No : 114 Çorlu TEKİRDAĞ" adresinde şube açma talebi, Sermaye Piyasası Kurulu'nca olumlu karşılanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943625
BIST
18:051.410
En Yüksek
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|: 1.403
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKFN
|10,57
|164.709.827
|% 9,99
|
|TKURU
|168,40
|5.964.630
|% 9,99
|
|OZBAL
|11,13
|21.616.220
|% 9,98
|
|SEKFK
|6,62
|27.726.096
|% 9,97
|
|ISKPL
|30,08
|56.176.574
|% 9,94
|
|BOBET
|5,65
|1.035.666.006
|% -9,89
|
|MERIT
|16,94
|1.703.527
|% -9,89
|
|UTPYA
|22,06
|2.977.186
|% -7,23
|
|AYCES
|72,70
|4.061.609
|% -6,31
|
|IDGYO
|6,27
|2.159.476
|% -5,43
|
|THYAO
|14,76
|1.667.281.419
|% 1,17
|
|BOBET
|5,65
|1.035.666.006
|% -9,89
|
|GARAN
|8,32
|879.104.902
|% 1,59
|
|HALKB
|5,27
|636.976.187
|% 6,04
|
|BERA
|14,95
|551.568.962
|% -1,90
|
|EKGYO
|2,15
|546.405.526
|% 0,94
|
|YKBNK
|2,20
|440.495.932
|% 1,85
|
|BOBET
|5,65
|1.035.666.006
|% -9,89
|
|HALKB
|5,27
|636.976.187
|% 6,04
|
|THYAO
|14,76
|1.667.281.419
|% 1,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6483
|8,6591
|% -1,26
|
|Euro
|10,3374
|10,3521
|% -1,00
|
|Sterlin
|12,0327
|12,0930
|% -1,24
|
|Frank
|9,3888
|9,4454
|% -1,33
|
|Riyal
|2,3007
|2,3123
|% -1,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-2,96
|
|Altın Gr.
|496
|496
|-7,20
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-33,00
|
|Tam
|3.273
|3.357
|-31,82
|
|Yarım
|1.582
|1.624
|-15,39
|
|Çeyrek
|793
|812
|-7,70
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|Gümüş.Ons
|25,82
|25,84
|-0,12
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|Gümüş Gr.
|7,18
|7,19
|-0,13
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|B. Petrol
|74,90
|74,90
|0,00
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