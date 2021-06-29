***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.06.2021 - 22.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın PaydaşlarımızŞirketimizin " Çorlu Şubesi " 29.06.2021 tarihinde tescil edilmiş olup "Zafer Mah. Cumhuriyet Bulvarı Dış Kapı No : 9T1 İç Kapı No : 114 Çorlu TEKİRDAĞ" adresinde faaliyete geçmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944919BIST