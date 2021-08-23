***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın PaydaşlarımızYönetim kurulu üyeleri 23.08.2021 tarihinde şirket merkezinde toplandı.Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Antalya Şubesi adı altında faaliyet gösteren Antalya Şubemizin, yatırımcılara daha iyi fiziki şartlarda hizmet verebilmek amacıyla, faaliyet gösterdiği " Tahılpazarı Mah. 404 Sok. Hafızahmet Bedesteni No : 5/29-30 ANTALYA" adresinden " Elmalı Mah. Cumhuriyet Cad. Dış Kapı No : 40 Gültekin İşhanı Kat: 3 İç Kapı No : 301 Muratpaşa / ANTALYA " adresine nakledilmesine,1. Antalya Şubesinin 23.08.2021 tarihi itibarı ile yeni adresinde faaliyet göstermesine,2. İşbu kararın tescil ve ilanına, adres değişikliği hakkında ilgili merciilere gerekli bilgilerin verilmesine karar verildi.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960085BIST