***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.08.2021 18:34
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız
Yönetim kurulu üyeleri 23.08.2021 tarihinde şirket merkezinde toplandı.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Antalya Şubesi adı altında faaliyet gösteren Antalya Şubemizin, yatırımcılara daha iyi fiziki şartlarda hizmet verebilmek amacıyla, faaliyet gösterdiği " Tahılpazarı Mah. 404 Sok. Hafızahmet Bedesteni No : 5/29-30 ANTALYA" adresinden " Elmalı Mah. Cumhuriyet Cad. Dış Kapı No : 40 Gültekin İşhanı Kat: 3 İç Kapı No : 301 Muratpaşa / ANTALYA " adresine nakledilmesine,
1. Antalya Şubesinin 23.08.2021 tarihi itibarı ile yeni adresinde faaliyet göstermesine,
2. İşbu kararın tescil ve ilanına, adres değişikliği hakkında ilgili merciilere gerekli bilgilerin verilmesine karar verildi.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960085
BIST
18:051.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,56
|Açılış
|: 1.465
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|Önceki Kapanış
|: 1.459
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1.472
En Düşük
1.464
18:058,4194
En Yüksek
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|: 0,00%
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|Açılış
|: 8,4180
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|Önceki Kapanış
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8,4522
En Düşük
8,3911
18:059,9055
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|Önceki Kapanış
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|: 488,50
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|Önceki Kapanış
|: 489,18
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490,14
En Düşük
486,59
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GESAN
|24,86
|15.539.414
|% 10,00
|
|BALAT
|5,17
|1.357.318
|% 10,00
|
|MAALT
|196,90
|48.570.475
|% 10,00
|
|SUMAS
|96,30
|2.311.102
|% 9,99
|
|BRLSM
|12,11
|741.853.341
|% 9,99
|
|PENTA
|77,80
|12.887.556
|% -9,95
|
|EDATA
|16,62
|96.289.719
|% -9,62
|
|VBTYZ
|22,46
|77.743.200
|% -9,22
|
|AGYO
|4,55
|88.382.454
|% -8,45
|
|SANFM
|20,58
|6.432.100
|% -7,13
|
|THYAO
|12,81
|1.466.716.298
|% 2,56
|
|GARAN
|9,55
|1.198.064.454
|% 0,00
|
|BRLSM
|12,11
|741.853.341
|% 9,99
|
|KRDMD
|7,69
|720.780.253
|% 0,26
|
|EREGL
|18,63
|559.396.073
|% -0,05
|
|YKBNK
|2,58
|417.699.553
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,87
|239.490.671
|% 0,54
|
|GARAN
|9,55
|1.198.064.454
|% 0,00
|
|THYAO
|12,81
|1.466.716.298
|% 2,56
|
|ODAS
|1,43
|141.181.738
|% -1,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4151
|8,4194
|% 0,00
|
|Euro
|9,8993
|9,9055
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,5211
|11,5788
|% -0,08
|
|Frank
|9,1830
|9,2384
|% -0,17
|
|Riyal
|2,2373
|2,2486
|% -0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|0,60
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-0,35
|
|Cumhuriyet
|3.244
|3.293
|-7,00
|
|Tam
|3.229
|3.310
|-6,20
|
|Yarım
|1.561
|1.601
|-3,00
|
|Çeyrek
|783
|801
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,96
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,48
|0,07
|
|B. Petrol
|70,52
|70,52
|2,15
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