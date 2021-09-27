***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın PaydaşlarımızYönetim kurulu üyeleri 27.09.2021 tarihinde şirket merkezinde toplandı.Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Eskişehir Şubesi adı altında faaliyet gösteren Eskişehir Şubemizin, yatırımcılara daha iyi fiziki şartlarda hizmet verebilmek amacıyla, faaliyet gösterdiği " Cumhuriyet Mah. Sakarya Cad. Şen Sok. Onur İşhanı No :1 Kat:4 ESKİŞEHİR" adresinden " Akarbaşı Mah. Atatürk Bulvarı No : 77 A Odunpazarı / ESKİŞEHİR " adresine nakledilmesine,Eskişehir Şubesinin 27.09.2021 tarihi itibarı ile yeni adresinde faaliyet göstermesine,İşbu kararın tescil ve ilanına, adres değişikliği hakkında ilgili merciilere gerekli bilgilerin verilmesine karar verildi.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965411BIST