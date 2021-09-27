***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.09.2021 18:44
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız
Yönetim kurulu üyeleri 27.09.2021 tarihinde şirket merkezinde toplandı.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Eskişehir Şubesi adı altında faaliyet gösteren Eskişehir Şubemizin, yatırımcılara daha iyi fiziki şartlarda hizmet verebilmek amacıyla, faaliyet gösterdiği " Cumhuriyet Mah. Sakarya Cad. Şen Sok. Onur İşhanı No :1 Kat:4 ESKİŞEHİR" adresinden " Akarbaşı Mah. Atatürk Bulvarı No : 77 A Odunpazarı / ESKİŞEHİR " adresine nakledilmesine,
Eskişehir Şubesinin 27.09.2021 tarihi itibarı ile yeni adresinde faaliyet göstermesine,
İşbu kararın tescil ve ilanına, adres değişikliği hakkında ilgili merciilere gerekli bilgilerin verilmesine karar verildi.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965411
BIST
18:051.384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -7,97
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.393
En Düşük
1.379
18:058,8682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0509
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8180
|
8,8951
En Düşük
8,8095
18:0510,3721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0535
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3150
|
10,4078
En Düşük
10,2978
18:05495,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,18
|Açılış
|: 495,01
|
|Önceki Kapanış
|: 496,19
|
497,83
En Düşük
493,36
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GOLTS
|40,48
|48.260.123
|% 10,00
|
|ERSU
|4,62
|31.395.309
|% 10,00
|
|YEOTK
|88,55
|26.763.661
|% 10,00
|
|ORCAY
|19,05
|5.142.052
|% 9,99
|
|DAGHL
|13,32
|7.852.633
|% 9,99
|
|DOGUB
|5,34
|33.588.841
|% -9,95
|
|OYLUM
|11,52
|12.637.936
|% -9,93
|
|KRGYO
|5,00
|41.124.503
|% -9,91
|
|NUGYO
|8,27
|70.926.775
|% -9,81
|
|DIRIT
|4,14
|778.329
|% -9,80
|
|THYAO
|13,78
|1.511.430.062
|% 1,85
|
|GARAN
|8,84
|1.412.132.305
|% -0,90
|
|TUPRS
|112,90
|927.240.378
|% 0,80
|
|YKBNK
|2,34
|717.468.199
|% -0,85
|
|SISE
|8,02
|644.378.498
|% -1,72
|
|YKBNK
|2,34
|717.468.199
|% -0,85
|
|GARAN
|8,84
|1.412.132.305
|% -0,90
|
|ODAS
|1,34
|163.153.260
|% 0,00
|
|THYAO
|13,78
|1.511.430.062
|% 1,85
|
|EKGYO
|1,78
|148.827.057
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8683
|8,8729
|% 0,63
|
|Euro
|10,3603
|10,3713
|% 0,51
|
|Sterlin
|11,9679
|12,0279
|% -0,61
|
|Frank
|9,5016
|9,5588
|% 0,17
|
|Riyal
|2,3570
|2,3688
|% 0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|-16,21
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-1,46
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.325
|-25,00
|
|Tam
|3.257
|3.339
|-27,99
|
|Yarım
|1.574
|1.615
|-13,54
|
|Çeyrek
|790
|808
|-6,77
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,48
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,01
|
|B. Petrol
|78,00
|78,00
|-0,72
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 47 kaybederek (% -0.64 ) 1, 479
-
17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, GOLTS, YEOTK
-
17:59XU100
Endeks 1, 384 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 58 altında . İşlem hacmi 11, 952.00 milyon TL de
-
17:59TRGYO
Yüzde -6.82 oranında düşüşle 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 336, 376 adet işlem
-
17:57ATAGY
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 3.59 lira fiyatla işlem gören hissede 710, 532 adet işlem