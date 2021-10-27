Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.10.2021 18:38



***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sayın Paydaşlarımız Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27 Ekim 2021 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri:II N17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ  kapsamında, Sayın Dr. Rüya Eser' in, ilk yapılacak olan Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve iş bu kararın tescil ve ilanına karar verilmiştir. Bu görevlendirmeyle Yönetim Kurulumuz Erhan Topaç , Onur Topaç, Tevfik Metin Ayışık, Dr.  Rüya Eser ve 
Ülkü Feyyaz Taktak' tan oluşmaktadır.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemize ilişkin özgeçmiş aşağıda tarafınıza sunulmuştur. Dr. RÜYA ESER İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi' ni bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Finansmanı programında tamamladı. Ayrıca İngiltere'de Birmingham Üniversitesi'nde Para Banka ve Finans  üzerine yüksek lisans yaptı. Doktora derecesini ise Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Bölümü'nden aldı. İş yaşamına 1985 yılında T. Vakıflar Bankası'nda mali analist yardımcısı olarak başladı, daha sonra 1987-2013 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu'nda uzman ve başuzman olarak  araştırma ve denetleme dairelerinde çalıştı. 2013-2017 yılllarında bir bağımsız denetim şirketinde Kalite Kontrol ve Kurumsal Yönetim Direktörü görevinde bulundu. Ayrıca 2016-2018 yılları arasında Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nde bağımsız yönetim kurulu üyeliği yaptı. S
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.519
Değişim :  0,67% |  10,05
Açılış :  1.508  
Önceki Kapanış :  1.509  
En Yüksek
1.521 En Düşük
1.503
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ATATP 39,60 41.032.564 % 10,00  
SELVA 9,92 66.567.003 % 9,98  
JANTS 64,50 327.031.133 % 9,97  
KARYE 20,10 80.755.862 % 9,90  
RHEAG 2,22 7.872.396 % 9,90  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,4881 9,4953 % -0,42  
Euro 11,0347 11,0545 % -0,11  
Sterlin 13,0223 13,0876 % -0,53  
Frank 10,3126 10,3747 % -0,18  
Riyal 2,5247 2,5374 % -0,44  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.797 1.798 4,74  
Altın Gr. 549 549 -1,26  
Cumhuriyet 3.604 3.659 -6,00  
Tam 3.590 3.681 -0,14  
Yarım 1.735 1.780 -0,07  
Çeyrek 870 890 -0,03  
Gümüş.Ons 24,12 24,14 -0,02  
Gümüş Gr. 7,36 7,37 -0,05  
B. Petrol 83,80 83,80 -1,85  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru