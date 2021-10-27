***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27 Ekim 2021 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri:II N17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında, Sayın Dr. Rüya Eser' in, ilk yapılacak olan Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve iş bu kararın tescil ve ilanına karar verilmiştir. Bu görevlendirmeyle Yönetim Kurulumuz Erhan Topaç , Onur Topaç, Tevfik Metin Ayışık, Dr. Rüya Eser veÜlkü Feyyaz Taktak' tan oluşmaktadır.Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemize ilişkin özgeçmiş aşağıda tarafınıza sunulmuştur. Dr. RÜYA ESER İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi' ni bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Finansmanı programında tamamladı. Ayrıca İngiltere'de Birmingham Üniversitesi'nde Para Banka ve Finans üzerine yüksek lisans yaptı. Doktora derecesini ise Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Bölümü'nden aldı. İş yaşamına 1985 yılında T. Vakıflar Bankası'nda mali analist yardımcısı olarak başladı, daha sonra 1987-2013 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu'nda uzman ve başuzman olarak araştırma ve denetleme dairelerinde çalıştı. 2013-2017 yılllarında bir bağımsız denetim şirketinde Kalite Kontrol ve Kurumsal Yönetim Direktörü görevinde bulundu. Ayrıca 2016-2018 yılları arasında Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nde bağımsız yönetim kurulu üyeliği yaptı. S