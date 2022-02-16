***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın PaydaşlarımızGedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bodrum Şubesi" unvanlı şubemiz unvanının "Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bodrum Private Şubesi" olarak değiştirilmesi ve Bodrum Private Şubesi' nin "Çırkan Mahallesi Atatürk Bulvarı 16C Bodrum /MUĞLA" adresine nakledilmesine ilişkin tescil işlemi Bodrum Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından bugün tamamlanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002179BIST