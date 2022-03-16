***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız SPK Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 11. maddesi 2. Fıkrası kapsamında, bu bölümde görev yapmak üzere Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı'na sahip Sn. Melek Melis İnal bugün itibariyle Yatırımcı İlişkileri Uzmanı olarak atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010970BIST