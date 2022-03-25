***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.03.2022 19:02
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Şirketimizin 25.03.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin yaptıkları görev dağılımı sonucunda Sn. Onur Topaç Yönetim Kurulu Başkanlığı'na ve CEO'luğuna, Sn. Ersan Akpınar Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Murahhas Üyeliği'ne atanmışlardır. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.2.6. maddesi gereğince Yönetim Kurulu Başkanı ile İcra Kurulu Başkanı'nın aynı kişi olması durumunda, bu hususun gerekçesinin kamuya duyurulması gerektiği belirtilmiştir. Şirketimizde Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanan Sn. Onur Topaç aynı zamanda CEO (İcra Kurulu Başkanlığı) görevini de yürütmekte olup bu durum, Şirket'in, "Sermaye Piyasalarının her alanında lider olma" vizyonu çerçevesinde, dinamik organizasyon yapısına uyumlu olarak, daha etkin karar almasını sağlamak üzere tercih edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013231
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|PKENT
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|SERVE
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|ULUSE
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|SANEL
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|KARSN
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|1.416.013.711
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|1.323.305.550
|% 0,33
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|KARSN
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|ODAS
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|YKBNK
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|545.496.483
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|DOHOL
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|Dolar
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|Euro
|16,3140
|16,3325
|% 0,03
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|Sterlin
|19,5113
|19,6092
|% 0,16
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|Frank
|15,8754
|15,9710
|% 0,07
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|Riyal
|3,9428
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|Alış
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|1.958
|0,20
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|Altın Gr.
|935
|935
|2,40
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|Cumhuriyet
|6.173
|6.266
|-9,00
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|Tam
|6.140
|6.293
|-14,44
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|Yarım
|2.968
|3.044
|-6,99
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|Çeyrek
|1.489
|1.522
|-3,49
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|Gümüş.Ons
|25,44
|25,46
|-0,08
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|Gümüş Gr.
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|12,17
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