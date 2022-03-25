Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.03.2022 19:02
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sayın Paydaşlarımız Şirketimizin 25.03.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin yaptıkları görev dağılımı sonucunda Sn. Onur Topaç Yönetim Kurulu Başkanlığı'na ve CEO'luğuna, Sn. Ersan Akpınar Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Murahhas Üyeliği'ne atanmışlardır.  Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.2.6. maddesi gereğince Yönetim Kurulu Başkanı ile İcra Kurulu Başkanı'nın aynı kişi olması durumunda, bu hususun gerekçesinin kamuya duyurulması gerektiği belirtilmiştir. Şirketimizde Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanan Sn. Onur Topaç aynı zamanda CEO (İcra Kurulu Başkanlığı) görevini de yürütmekte olup bu durum, Şirket'in, "Sermaye Piyasalarının her alanında lider olma" vizyonu çerçevesinde, dinamik organizasyon yapısına uyumlu olarak, daha etkin karar almasını sağlamak üzere tercih edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013231


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.176
Değişim :  -0,03% |  -0,69
Açılış :  2.180  
Önceki Kapanış :  2.176  
En Yüksek
2.195 En Düşük
2.174
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KARSN 4,95 1.416.013.711 % 10,00  
ACSEL 29,04 36.251.580 % 10,00  
PKENT 255,60 117.490.351 % 9,98  
SERVE 16,57 555.907 % 9,95  
ULUSE 77,45 54.811.762 % 9,94  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,8431 14,8467 % 0,15  
Euro 16,3140 16,3325 % 0,03  
Sterlin 19,5113 19,6092 % 0,16  
Frank 15,8754 15,9710 % 0,07  
Riyal 3,9428 3,9626 % 0,14  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.957 1.958 0,20  
Altın Gr. 935 935 2,40  
Cumhuriyet 6.173 6.266 -9,00  
Tam 6.140 6.293 -14,44  
Yarım 2.968 3.044 -6,99  
Çeyrek 1.489 1.522 -3,49  
Gümüş.Ons 25,44 25,46 -0,08  
Gümüş Gr. 12,16 12,17 -0,00  
B. Petrol 120 120 1,12  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru